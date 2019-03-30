«Хотелось только, чтобы окончился этот кошмар»: Артисты Театра кукол провели в Ленинграде блокадную елку

Когда началась война, Второй ленинградский государственный театр кукол – ныне Большой театр кукол, старейший в России – был на гастролях в Баку. В Доме Красной Армии шла «Сказка про деда Бородатого и медведя Мохнатого». До конца спектакль не доиграли.

«БЫЛА ЛИ ЕЛКА – НЕ ПОМНЮ»

Часть работников театра ушла на фронт, часть уехала в эвакуацию. Но те, кто остался – дюжина человек, – продолжали играть. Играли в театре, в зале которого с каждым разом становилось все меньше детей. Играли в госпиталях, которых становилось все больше. Играли в цехах заводов, на призывных пунктах и в воинских частях.

Фото с блокадной елки. Фото: Предоставлено Большим театром кукол

Первой блокадной зимой кукольники, едва не падая от слабости, провели для детей блокадного Ленинграда елку. Выступали с «Аладдином и волшебной лампой». Места, где упоминалась еда, пропускали. И старались не смотреть на ребят в зале, взгляды которых были прикованы не к ширме, а к котлу с новогодним угощением – овсяным киселем.

Чудище и Аленушка. Фото: Предоставлено Большим театром кукол

«В начале января 1942 года был морозный, пасмурный, холодный день, – писал о своих воспоминаниях много лет спустя мужчина, который, будучи ребенком, присутствовал на той елке. – Мне тогда было десять лет и девять месяцев. В Театре кукол было много детей. Вдоль темного (света не было) помещения стоял длинный стол. Помнится, что нам дали полный обед из трех блюд, в том числе мясную котлету. Дали хлеба, который я отложил, чтобы отнести домой, но по дороге съел (хотелось кушать). Осталось ощущение холода. Где стояла и была ли сама елка – не помню».

С КУКЛАМИ ПО ЛАДОГЕ

В феврале театр эвакуировали в Новосибирск. Кукол и артистов вывезли по Ладоге на грузовике, кузов которого сколотили сами.

«Среди артистов началась смертность, – значится в отчете театра за 1942 год. – После выезда из Ленинграда артисты-исполнители были в таком состоянии, что приступить к работе не могли, так как находились на излечении в больницах (дистрофия, авитаминоз, сыпной тиф), и лишь спустя четыре месяца приступили к работе».

Артистка Киселева с куклой Лаурой. Фото: Предоставлено Большим театром кукол

За шесть месяцев зрителями стали семьдесят тысяч детей. Для них играли сказки, для взрослых – сатирические спектакли. Подмостками становились аэродромы, корабли, госпитали, заводы, лесные поляны. Даже в эвакуации в репертуаре появлялись новые постановки.

Дважды театр побывал в блокадном Ленинграде, артисты выступали перед моряками в Кронштадте.

– В 1943-м бригада была направлена в Москву, потом в Ленинград – с куклами (не играющими в спектаклях), – вспоминала одна из выдающихся актрис театра Валерия Киселева. – Город казался мертвым, в нем было страшно безумно. Обстрелы, бомбежки, впечатление было такое, что все пусто и бомбы гвоздят уже пустоту. Мы дали девяносто концертов, детей было очень мало, иногда восемь-десять человек. Играли для бойцов: в землянке, в трюме корабля, в Кронштадте, куда ехали на катере под обстрелом. Я была в белом шелковом платье, а на стенах Морского собора – изморозь в несколько пальцев толщиной. Мы танцевали. Было очень трудно, но как-то это иначе ощущалось. Хотелось только, чтобы окончился этот кошмар войны для всех.

1 апреля 1944 года коллектив театра одним из первых вернулся в Ленинград, в родной дом на улице Некрасова. Закипела работа.

Первой поставили сказку об аленьком цветочке. Фото: Предоставлено Большим театром кукол

Больше чем через год режиссер Савелий Шапиро поставил знаменитый «Аленький цветочек» – нужно было вернуть людям веру в счастье и любовь. Роль чудища исполнил Илья Альперович, наряженный в маску и костюм. Он пришел в труппу после тяжелого ранения на фронте. Купца сыграл Абрам Гак, вернувшийся после демобилизации. И зрителями тоже были недавние фронтовики.

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