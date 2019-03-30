«Кровь стыла в жилах»: После концертов актеры Театра Балтфлота шли воевать

Еще до начала Великой Отечественной, в 1940-м, Театр Балтийского флота перевели из родного Кронштадта в Таллин. В ночь с 21 на 22 июня 1941 года коллектив театра встретился там с писателем Всеволодом Вишневским. Говорили о новых задачах, поставленных перед театром войной, и о том, что долг артистов – мобилизовать военных моряков на борьбу с врагом.

26 августа на военных и гражданских кораблях труппу доставили в Ленинград. Шли под непрерывными бомбежками фашистских авиации и флота.

– Бьют с эстонского берега, там уже враг. Бьют с финского. Летят с визгом снаряды, – вспоминал Всеволод Вишневский, участник того перехода. – Катера спасают людей. Бьют зенитки и пулеметы! Бьют все корабли… Идем сквозь круги Дантова ада и бьемся…

Часть кораблей, на которых разместили работников театра, вырвалась из гитлеровского окружения и добралась до Ленинграда. Но во время перебазирования большинство артистов погибло на судах, взорванных врагом. Выжившие сформировали боевое подразделение Краснознаменного Балтийского флота.

Выступали на кораблях и на лесных полянах. Фото: Предоставлено Драматическим театром Балтийского флота

В числе постановок артистов Театра Балтфлота – «Парень из нашего города», «Русские люди», «Фронт», «Офицер флота», «У стен Ленинграда» и героическая комедия «Раскинулось море широко». Некоторые спектакли поставили вместе с артистами «Блокадного театра». Выступали для летчиков, зенитчиков, бойцов народного ополчения. Бывало, давали концерты по телефону для связистов, которые не могли слушать выступления, передаваемые по прямому проводу.

Но чаще спектакли проходили на кораблях под грохот артиллерийских канонад и вой снарядов. Иногда актеры даже переходили на шепот, а музыканты играли под сурдинку – так близко был враг. Порой сталкивались с ним лицом к лицу. Так, на островах Эзель (Сааремаа) и Даго прямо с концерта бригады артистов с оружием в руках отправились защищать боевые позиции.

Чтобы добраться до «подмостков» – действующих военных соединений, – артисты днем и ночью шли с вещмешками за спиной, винтовками и гранатами, реквизитом и музыкальными инструментами. Порой пешком, под дождями и обстрелами, пробираясь сквозь снега, леса и песчаные дюны, преодолевали по 30-40 километров. В 30-градусный мороз на открытых машинах проезжали по 60-120 километров.

– Кровь стыла в жилах на этих переездах, – вспоминали артисты.

За 1418 дней войны артисты провели свыше шести тысяч спектаклей и концертов. Фото: Предоставлено Драматическим театром Балтийского флота

Однажды, во время представления на Карельском перешейке, конферансье объявил: «Сейчас выступят акробаты нашего театра Карелин и Минаев» – и перед зрителями на плотно утрамбованном снежном кругу появились двое. Они были одеты в полушубки, которые явно были им велики, на ногах – огромные валенки. Об акробатической ловкости, глядя на них, и не подумаешь.

Вдруг заиграл баянист. Артисты сбросили тулупы и валенки. На одеялах, разложенных прямо на снегу, в 30-градусный мороз стояли улыбаясь два подтянутых молодых человека в одних гимнастических плавках.

В блокадном кольце труппа театра проработала все 900 блокадных дней. За 1418 дней войны артисты провели свыше шести тысяч спектаклей и концертов.

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