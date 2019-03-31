Почему Гоголь не получил гонорар за поэму «Мертвые души»

1 апреля отмечается 210 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. Казалось бы, библиографы исследовали жизнь этого мистического писателя вдоль и поперек, но все равно остались еще темные пятна. К примеру, эпизод с двойником. Оказывается, из-за него Гоголь не получил гонорар за роман «Мертвые души». Подробности этой истории выяснил автор книги «Гоголиана» Владислав Отрошенко.

- Меня поразило одно письмо, которое Гоголь написал 20 июня 1847 года из Франкфурта-на-Майне. Он в это время жил у Жуковского на его квартире в доме аптекаря Петера Зельцведеля. Гоголь дал поручение своему товарищу Прокоповичу, который жил в Петербурге: «Разузнай, пожалуйста, какой появился другой Гоголь будто бы мой родственник. Сколько могу помнить, у меня родственников Гоголей не было ни одного. Кроме моих сестер, которые, во-первых, женского рода, а во-вторых, в литературу не пускаются. Не потому я говорю, чтоб стоял так за фамилию Гоголя, но потому, что в самом деле от этого могут произойти какие-то гадости, истории с книгопродавцами, обманы и подлоги в книжном деле».

Владислав стал копаться в материалах, и вдруг наткнулся на совершенно потрясающую историю, которая предшествовала этому заданию.

- В мае 1846 года во Франции Гоголь встретился с давним знакомым Павлом Анненковым, тем самым человеком, который переписывал «Мертвые души» под диктовку Гоголя, - продолжает Владислав. - Писатель пожаловался, что до него не дошли деньги – гонорар за первое собрание сочинений в четырех томах, которое было издано в 1843 году под кураторством Прокоповича. А это, надо сказать, по сути, гонорар за «Мертвые души». Потому что это было главным произведением в этом четырехтомнике. «Странное дело» – ответил Анненков. – «Да вы знаете, Прокопович-то вам еще год назад послал вексель петербургского Банка Штиглица на 4 тысячи рублей серебром».

Чтобы современный читатель понял, что это за деньги: в переводе на иностранную валюту - это 16 тысяч франков. Этих денег Николаю Васильевичу хватило бы, чтобы до первой мировой войны снимать квартиру в Риме, выплачивая по 20 франков в сутки.

И вот тут начались выяснения. Вексель, действительно, отправили, но кто же его получил, если Гоголь говорит, что в глаза его не видел? Дело приобретает очень дурной оборот: где гонорар? Тень пала едва не на каждого поверенного Гоголя – Жуковского, Плетнева, Анненкова. Но, позже выяснилось, что в окружении писателя все оказались честны. Нашелся дубликат векселя, по которому можно получить деньги в любом банке Европы. Но, при условии, что их не получил кто-то другой!

И вот тут новое письмо: «От Плетнева я получил извещение, что назад тому два года был послан ко мне точно вексель от Прокоповича во Франкфурт. Вексель этот, вероятно, получил вместо меня какой-нибудь другой Гоголь. Потому что один из таковых завелся во Франкфурте во время нашего пребывания вместе и получал весьма часто вместо меня мои письма».

Дальше больше: Жуковский обращается к посланнику Российской империи в Германском союзе Петру Яковлевичу Убри, тот к франкфуртскому банкиру Амшелю Майеру Ротшильду, чтобы тот помог в этом деле разобраться. Оказывается, деньги никто не забрал. Гоголя пригласили в банк. Но и это еще не все. Николай Васильевич идет в банк Калмана Ротшильда в Неаполе. Тот смотрит все документы, справки и разрешения, смотрит на Гоголя и дает приказ своему кассиру выдать писателю 4 тысячи. Гоголь уже идет к кассе. И вдруг Ротшильд отменяет это распоряжение. Прямо на глазах у Гоголя, возможно, у него тоже появились сомнения, а тот ли это человек, за которого он себя выдает? После этого судьба векселя теряется из виду, а автор «Мертвых душ» остался без гонорара. Был ли на самом деле какой-то двойник – неизвестно. Может быть, Гоголь его сам придумал?

КАК ОТМЕТИТЬ

Гуляем по следам писателя

Театр-Проект «Музыка Города» представляет литературную феерию «Гоголь в Петербурге. Носъ». Это и прогулка, и общение, и спектакль. Начинается трехкилометровое пешее путешествие на Сенной площади, у здания гауптвахты, далее проходит по маршруту, связанному с Николаем Васильевичем и его героями, местам, где он жил и работал. Участникам выдают аудио технику, в случае дождя или ненастья — дождевики. Главная рекомендация — одеться по погоде. Первая встреча в день юбилея 1 апреля в 19.00, если не удобно в будний день, то можно в выходные в 15.30.

Цена билета: 899 руб.

Место встречи: улица Садовая, 37

Что объединяет мрачного гения и Линча?

В Библиотеке имени Гоголя в очередной раз к дате подготовили целый фестиваль «Гоголевская неделя». Сейчас решили порассуждать, что объединяет нашего мистического писателя и заграничного режиссера Дэвида Линча.

Всю неделю в библиотеке будет работать тематическая фотозона, интерьерный видеомэппинг «Тревожные сны Николая Гоголя» и показ первого сезона сериала «Твин Пикс». 2 апреля в 19:00 откроется коллективная выставка из проекта «Обновленная классика», художники представят свое видение произведений и биографии Николая Васильевича Гоголя в формате комикс-артов. Но самое интересное на десерт - иммерсивное театральное шоу «Gogol walk with me». Оно пройдет 6 апреля с 16:00 до 20:00.

Вход на все мероприятия бесплатный.

Место встречи: Библиотека Гоголя, Среднеохтинский проспект, д. 8.