Жители Северной столицы и Ленобласти оценят свои районы

Хватает ли зелени у дома, есть ли рядом школы и поликлиники, удобен ли транспорт? Этими вопросами время от времени задаются все жители Петербурга и Ленобласти. Особенно если какой-то из них стоит остро. Рассказать о жизни в конкретном районе теперь можно на сайте проекта «Открытый Петербург». Он начал свою работу 1 апреля.

Построена работа нового портала на открытом голосовании граждан. Сайт станет своеобразным инструментом оценки работы органов госуправления. Так петербуржцы и жители области смогут рассказать о том, как они хотели бы улучшить качество жизни.

Проект «Открытый Петербург» запущен впервые. И работать он будет параллельно с конкурсом «Петербургский чиновник», который проходит уже восьмой раз. Проводит его Северо-Западный институт управления Президентской академии (РАНХиГС). Поддерживают конкурс Администрация губернатора Северной столицы и Правительство Ленинградской области.

– Мы полагаем, что наш новый интернет-проект приобретет важную социальную функцию общественной оценки деятельности муниципальных служащих, депутатов, а также будет содействовать повышению авторитета государственной и муниципальной службы, – отметил директор Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимир Шамахов.

Экология, благоустройство, доступность образования, здравоохранение, ЖКХ, транспортная инфраструктура, безопасность, организация досуга. Именно по этим критериям предстоит оценить петербуржцам и жителям Ленобласти свой район.

Чтобы проголосовать, нужно авторизоваться на сайте «Открытого Петербурга» через одну из популярных соцсетей или по номеру телефона. На портале представлена интерактивная карта Северной столицы и Ленобласти со всеми районами, муниципальными образованиями и поселениями.

На сайте будет доступна обратная связь. Участники проекта смогут рассказать организаторам и о своих гражданских инициативах.

– Мы выступаем как экспертная площадка и будем анализировать, мониторить и обобщать те замечания и предложения, которые будут внесены жителями Петербурга и Ленинградской области. И затем доносить их до органов исполнительной и законодательной власти, – добавил Владимир Шамахов.

Первые итоги участия граждан в проекте «Открытый Петербург» подведут 12 июня.