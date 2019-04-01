Развод и тапочки по почте: В Петербурге мужчинам предложили забирать фамилии у бывших жен

Катя Гордон, Светлана Бондарчук, Наталья Краско – все эти женщины известны по-своему. Однако их объединяет одно. Все они бывшие жены знаменитостей, которые после развода оставили себе не менее известные фамилии своих экс-мужей. Расстаться с мужчиной порой намного проще, чем с громким именем, которое может послужить визитной карточкой в будущую жизнь. Некоторые женщины не возвращают девичью фамилию, потому что она менее благозвучная, чем у бывшего мужа. А может просто не хотят заниматься долгими проволоками с бумагами и сменой документов.

А что же мужчины? При разводе им приходится делить с женщинами квартиры, машины, банковские счета, детей. Да, еще и отдавать фамилию той, с кем не хочешь иметь ничего общего. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров считает, что мужчины должны иметь право забирать у бывших супруг свою фамилию.

- Сейчас вся страна время от времени обсуждает разводы известных граждан. Они делят имущество, детей и порой даже фамилии. Бывает, что причина развода не самая приятная, - пояснил «Комсомольской правде – Петербург» депутат.

Действительно, не каждому мужчине захочется оставлять бывшей супруге фамилию, которая, например, изменила, проявила неуважение, истрепала все нервы, перебила посуду, рассорила его со всеми друзьями и родственниками и вообще превратила жизнь и ад.

-Тем более, порой, наличие этой фамилии у бывшей жены может стать предлогом для скандалов или манипуляций и других неприятных вещей, с которыми может столкнуться экс-супруг, - подчеркнул Петров.

А ведь бывают люди, которые очень дорожат своим именем, хотели бы передавать свою фамилию по наследству, а не оставлять бывшей. Тысячи причин, по которым мужчины не хотели бы, чтобы их бывшие жены носили их фамилию, уверенно заявил политик.

- Наверное, каждый, кто проходил этап развода с этим согласится.

На данный момент в семейном кодексе этот вопрос никак не урегулирован. В понедельник, 1 апреля, Петров обратился в Минюст, с предложением внести поправку. По его идее, вопрос с фамилией мог бы решаться еще до того как влюбленные вступили в брак.

Так, мужчины, которые хотят полностью стереть все связи с бывшей супругой, должны запастись терпением. Пока что данная идея только поступила в Минюст. Однако через месяц, когда Петров получит официальный ответ, станет ясно: развод и тумбочка между кроватями или все же нет.