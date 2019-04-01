Иеромонах Фотий: Я бы мог выступить на «Евровидении», но считаю, что мне не стоит мараться

После победы в шоу «Голос 4» иеромонах Фотий дал уже 250 концертов. В течение трех лет певцу приходится совмещать гастрольную жизнь с монашеской. «Комсомолка» встретилась с насельником Свято-Пафнутьева Боровского монастыря накануне его выступления в Петербурге и поговорила о том, как ему удается в миру сохранять твердость веры, какие человеческие радости ему не чужды и что он думает о современном шоу-бизнесе.

- Отец Фотий, вы родились в нерелигиозной семье, как пришли в монастырь?

- Это решение было продиктовано долгими раздумьями. Сказалась моя предрасположенность к аскетизму и уединению. С самого детства я сильно отличался от сверстников, был «белой вороной». С садика у меня был один друг, который разделял мою любовь к музыке. Сейчас он профессиональный баянист, мы дружим до сих пор. Я начал читать духовную литературу, а в 20 лет впервые поехал в монастырь. Пообщавшись с духовными лицами, у меня постепенно начала зарождаться мысль: «А не посвятить ли себя Богу?». Я пожил там и понял, что это мое. Духовный отец благословил меня оставаться, и я остался.

- Духовному лицу не чужды мирские радости?

- В миру много всяких радостей, но для монаха это уже не радости, потому что он познал более высокие духовные ценности. Конечно, для физического тела иногда приятно повкуснее поесть. Но сейчас я держу Великий пост, благо почти во всех ресторанах есть постное меню.

Он первый в России священослужитель, победивший в шоу "Голос"Фото: Артем КИЛЬКИН

- Как проходит ваш обычный день в монастыре?

- В нашем монастыре подъем в 5 утра, а в 5.30 начинается братский молебен. Далее полунощница, утренние молитвы, так называемые часы и литургия. Все это длится до 9 утра, а потом все расходятся отдыхать и на послушания. У кого-то это работа на подсобном хозяйстве или в редакции монастыря. В 12 часов акафист, потом обед, а после отдых и снова послушания. С 17 до 20.30 вечернее богослужение, потом ужин и покой. И так каждый день.

- Как во время гастролей удается соблюдать духовные предписания?

- Это не так просто, потому что график сильно сбит, организм едва успевает отдохнуть. Спасает Иисусова молитва, которую монах должен твердить, помня о Боге. Когда я отвлечен, всегда ищу помощи у Бога, потому что без Бога, как говорится, не до порога. Важно помнить, что своими силами мало, что можно сделать, особенно в таком не простом подвиге, как концертная деятельность.

- В мире много соблазном, тем более в шоу-бизнесе. Трудно держаться, чтобы не произошло подмены духовной жизни?

- На гастролях я нахожусь в своей капсуле. Я вроде в миру, но мир меня не поглощает. Я, как капелька масла в воде, я сам по себе. Вроде как я социализировался, но все равно закрыт в себе и мысленно возвращаюсь в свой мир, потому что я привык жить по-другому. Где бы я не находился, я всегда буду смущаться.

- И все же вам не чужды человеческие радости, у вас есть хобби…

photymochalov Сегодня я вновь сел за штурвал уже знакомого мне борта Boeing 737-NG. 3 часа учебных полетов, изучения органов управления и теории с опытным инструктором-пилотом подарили мне не сравнимые ни с чем впечатления. Впрочем, как и всегда) @dream.aero #авиасимулятор #xplane #xplane10 #boeing737 #cockpit #авиатренажер #planelovers

- Есть. Когда я впервые преодолел страх и полетел на самолете, меня увлекала авиация. Теперь это мое хобби, я собираю модели самолетов, разбираюсь в их устройстве, меня притягивает небо. Я бывал в симуляторах, где вместе с настоящим пилотом совершал взлеты и посадки. Люблю смотреть документальные фильмы про пилотов. Меня поражает их четкая и слаженная работа. Такое на земле редко где увидишь, разве что на атомной станции. Наверное, это мой перфекционизм. Я люблю выстраивать свою жизнь по часам, по минутам, это проявляется и в творчестве, и в звуке.

- Вы как-то говорили, что хотели бы представлять конкурс «Евровидение» от России. Это желание осталось до сих пор?

- Конкурс давно стал политизированным и совсем не музыкальным. Но пока нас там принимают, надо участвовать. Это имидж страны, ведь мы всегда положительно себя показываем: без пошлости и эпатажа. Другие страны часто представляют свои меньшинства и побеждают. Не потому, что хорошо спели, а потому, что этого требует толерантность. Сейчас многие артисты отказываются от участия, потому что из конкурса сделали площадку не для вокальной борьбы. Я склоняюсь к тому, что и мне не стоит мараться.

- В современном шоу-бизнесе одни из самых популярных артистов - Ольга Бузова и Сергей Шнуров. Что вы думаете о такой массовой увлеченности такими звездами?

- У современной молодежи достаточно богатый культурный слой, я бы не стал говорить обо всех. Есть и те, кто совершенно не увлекается современным фольклором. Дело в том, что сейчас музыкальных направлений так много, что артисты создают продукт на потребу публики, а не для души. Людям нравится то, что отражает их внутреннее состояние. Шнуров достаточно начитанный и грамотный человек, просто он нащупал интересы публики и предлагает то, что им нравится. Он имеет эту смелость.

КСТАТИ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/700633" frameborder="0"></iframe> Иеромонах Фотий - о Евровидении и гастролях во время Великого поста.Артем КИЛЬКИН

Сразу после концерта в Петербурге иеромонах Фотий отправился в Вырицу в Ленобласти. Чтобы помочь детям центра приемных семей Православной детской миссии. Там живут опекуны с приемными детьми, в большинстве - инвалидами. Место в Вырице выбрано не случайно. Во время войны здесь был детский концлагерь. Центр создан в память о его юных узниках. А после отец Фотий отправился в тур по Дальнему Востоку.