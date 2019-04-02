2019-04-02T12:03:41+03:00
Дом. Семья

Их осталось меньше ста: в Сосновом Бору спасли маленького пушистого нерпенка

Юную самочку нашли местные жители на берегу Финского залива
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Сосновом Бору спасли маленького нерпенка. Фото: vk.com/sealrescueВ Сосновом Бору спасли маленького нерпенка. Фото: vk.com/sealrescue
Изменить размер текста:

Невероятно милую, но в то же время беспомощную и беззащитную нерпочку нашли на побережье Финского залива жители Соснового Бора. Малышка сидела на берегу и лишь с приближением людей попыталась уползти, но ее остановили и передали зоозащитникам.

- К сожалению, мама успела вырастить ее лишь до 10 килограммов и с таким весом и на берегу шансов на самостоятельное выживание у неё нет, - сообщает в соцсетях «Фонд друзей балтийской нерпы».

Малышка весит всего около 10 килограммов. Выжить на берегу у нее шансов нет. Фото: vk.com/sealrescue

Малышка весит всего около 10 килограммов. Выжить на берегу у нее шансов нет. Фото: vk.com/sealrescue

По словам специалистов, нерп этого вида в российской части Финского залива осталось не больше 100 особей, поэтому каждый щенок (нерпенок) на вес золота. И даже ценнее. В этом году, по прикидкам экспертов, на свет могут появиться до 20 малышей, но не все, к сожалению выживут. А ведь популяция балтийской нерпы и так в опасности.

- Каждый щенок представляет исключительную ценность и поэтому мы очень взволнованы появлением в нашем Центре «VIP-клиента», - пишут зоозащитники.

Впрочем, сама пушистая нерпочка не знает от своей значимости и отбивается от своих спасителей когтями и зубами. Но люди на малышку не в обиде - пусть вырабатывает бойцовский характер, он поможет выжить в природе.

Нерпочка оказалась очень пушистой и кусачей. Фото: vk.com/sealrescue

Нерпочка оказалась очень пушистой и кусачей. Фото: vk.com/sealrescue

Ну а пока в Петербурге и области стоит хорошая погода, в «Фонде друзей балтийской нерпы» призывают гулять по побережью Финского залива и Ладожского озера - вдруг удастся найти и спасти еще одного нерпенка.

А если малыш, или же другой обитатель водоема: тюлень, дельфин или даже морж нашелся, то не пытайтесь самостоятельно оказывать помощь. Просто звоните специалистам: 699-23-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Кондитерское производство в центре Петербурга сливало в канализацию грязные стоки
В Петербурге благоустроят Пионерский и Муринский парки за 59 миллионов рублей
В Петербурге начался суд над возможными пособниками террориста, взорвавшего метро
В Петербурге главный инспектор МВД России будет лично принимать жалобы на полицию
В Петербурге и на всем Северо-Западе России введен запрет на ловлю рыбы
В Петербурге появятся филиалы Музея блокады
На Васильевском острове «Мерседес» лоб в лоб протаранил такси
На проспекте Науки вместо поликлиники появится храм
Смольный потратит на ремонт дорог Петербурга 4 миллиарда рублей
Комитет имущественных отношений не будет судиться с бизнесом из-за перепланировок
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 2 апреля: Солнечно и тепло
Во вторник в Петербурге станет тепло и солнечно
Наглые школьники угнали «Жигули» прошлой ночью в Петербурге
28 незаконных торговцев выгнали из исторического центра Петербурга
Глухая мать-одиночка из Петербурга показала справки на содержание алкоголя в крови
При ДТП на Невском столкнулись три автомобиля
На КАД образовалась 10-километровая пробка
Месячник по благоустройству стартовал в Петербурге
Компания Л1 начинает заселение последней очереди ЖК «Премьер Палас»
Во время ремонта в квартире на Петроградке петербуржцы нашли боеприпас времен ВОВ