Их осталось меньше ста: в Сосновом Бору спасли маленького пушистого нерпенка

Невероятно милую, но в то же время беспомощную и беззащитную нерпочку нашли на побережье Финского залива жители Соснового Бора. Малышка сидела на берегу и лишь с приближением людей попыталась уползти, но ее остановили и передали зоозащитникам.

- К сожалению, мама успела вырастить ее лишь до 10 килограммов и с таким весом и на берегу шансов на самостоятельное выживание у неё нет, - сообщает в соцсетях «Фонд друзей балтийской нерпы».

Малышка весит всего около 10 килограммов. Выжить на берегу у нее шансов нет. Фото: vk.com/sealrescue

По словам специалистов, нерп этого вида в российской части Финского залива осталось не больше 100 особей, поэтому каждый щенок (нерпенок) на вес золота. И даже ценнее. В этом году, по прикидкам экспертов, на свет могут появиться до 20 малышей, но не все, к сожалению выживут. А ведь популяция балтийской нерпы и так в опасности.

- Каждый щенок представляет исключительную ценность и поэтому мы очень взволнованы появлением в нашем Центре «VIP-клиента», - пишут зоозащитники.

Впрочем, сама пушистая нерпочка не знает от своей значимости и отбивается от своих спасителей когтями и зубами. Но люди на малышку не в обиде - пусть вырабатывает бойцовский характер, он поможет выжить в природе.

Нерпочка оказалась очень пушистой и кусачей. Фото: vk.com/sealrescue

Ну а пока в Петербурге и области стоит хорошая погода, в «Фонде друзей балтийской нерпы» призывают гулять по побережью Финского залива и Ладожского озера - вдруг удастся найти и спасти еще одного нерпенка.

А если малыш, или же другой обитатель водоема: тюлень, дельфин или даже морж нашелся, то не пытайтесь самостоятельно оказывать помощь. Просто звоните специалистам: 699-23-99.