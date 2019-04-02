2019-04-02T14:53:30+03:00
Происшествия

Около Военно-космической академии в Петербурге взорвалась мина, есть пострадавшие: Онлайн-трансляция с места ЧП

На месте ЧП работают все службы быстрого реагирования
Лилия КОЗЛОВА
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Взрыв на территории Военно-космической академии имени Можайского вПетербурге прогремел днем 2 апреля 2019 года.Взрыв на территории Военно-космической академии имени Можайского вПетербурге прогремел днем 2 апреля 2019 года.Фото: Надежда ФАТКУЛЛИНА
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На Петроградской стороне в Петербурге днем 2 апреля 2019 года произошел взрыв. Сообщается о нескольких пострадавших. Известно, что мина сработала на территории Военно-космической академии имени Можайского.

В Петербурге взорвалась мина, есть пострадавшие.

По предварительным данным, есть пострадавшие. От двух до четырех человек. Также сообщается о том, что десять человек оказались заблокированы в академии из-за того, что в результате взрыва обрушился лестничный пролет.

Первое фото с места взрыва на территории Военно-космической академии в Петербурге.

Первое фото с места взрыва на территории Военно-космической академии в Петербурге.

На данный момент на месте взрыва уже работают экстренные службы, ФСБ, Следственный комитет и спасатели.

В Петербурге взорвалась мина, есть пострадавшие.

«Комсомольская правда – Петербург» следит за развитием событий и ожидает официальных комментариев от МЧС, Следственного комитета и ФСБ.

Взрыв на территории Военно-космической академии им. Можайского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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