Около Военно-космической академии в Петербурге взорвалась мина, есть пострадавшие: Онлайн-трансляция с места ЧП

На Петроградской стороне в Петербурге днем 2 апреля 2019 года произошел взрыв. Сообщается о нескольких пострадавших. Известно, что мина сработала на территории Военно-космической академии имени Можайского.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/700774" frameborder="0"></iframe> В Петербурге взорвалась мина, есть пострадавшие.

По предварительным данным, есть пострадавшие. От двух до четырех человек. Также сообщается о том, что десять человек оказались заблокированы в академии из-за того, что в результате взрыва обрушился лестничный пролет.

Первое фото с места взрыва на территории Военно-космической академии в Петербурге.

На данный момент на месте взрыва уже работают экстренные службы, ФСБ, Следственный комитет и спасатели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/700774" frameborder="0"></iframe> В Петербурге взорвалась мина, есть пострадавшие.

«Комсомольская правда – Петербург» следит за развитием событий и ожидает официальных комментариев от МЧС, Следственного комитета и ФСБ.