Около Военно-космической академии в Петербурге взорвалась мина, есть пострадавшие: Онлайн-трансляция с места ЧП
На Петроградской стороне в Петербурге днем 2 апреля 2019 года произошел взрыв. Сообщается о нескольких пострадавших. Известно, что мина сработала на территории Военно-космической академии имени Можайского.
В Петербурге взорвалась мина, есть пострадавшие.
По предварительным данным, есть пострадавшие. От двух до четырех человек. Также сообщается о том, что десять человек оказались заблокированы в академии из-за того, что в результате взрыва обрушился лестничный пролет.
Первое фото с места взрыва на территории Военно-космической академии в Петербурге.
На данный момент на месте взрыва уже работают экстренные службы, ФСБ, Следственный комитет и спасатели.
В Петербурге взорвалась мина, есть пострадавшие.
«Комсомольская правда – Петербург» следит за развитием событий и ожидает официальных комментариев от МЧС, Следственного комитета и ФСБ.
Взрыв на территории Военно-космической академии им. Можайского.
ИСТОЧНИК KP.RU