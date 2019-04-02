«Взрыв произошел в отделе кадров»: Сотрудники Военно-космической академии им. Можайского рассказали о ЧП

На Петроградской стороне в Петербурге днем 2 апреля 2019 года произошел взрыв. Сообщается о четверых пострадавших. Известно, что мина сработала на территории Военно-космической академии имени Можайского, в самом здании. По предварительным данным, в учебном здании в разорвалась мина мощностью в 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/700774" frameborder="0"></iframe> В Петербурге взорвалась мина, есть пострадавшие.

- Взрыв произошел не рядом, а в самой ВКА, в отделе кадров. Это все, что мне известно, - сообщила «Комсомольской правде – Петербург» сотрудница академии.

Взрыв в Военно-космической академии произошел во время транспортировки мины. Также сообщается о том, что десять человек оказались заблокированы в академии. В результате взрыва обрушился лестничный пролет с третьего на второй этаж. Площадь разрушения – 2 квадратных метра. Однако не все версию с обрушением считают действительным. Сотрудник военного учебного заведения и вовсе отрицает то, что произошел взрыв.

По предварительным данным, никто из курсантов в результате взрыва в Петербурге не пострадалФото: Артем КИЛЬКИН

- Знаю, что сейчас пишут полную чушь, изощряясь в фантазиях в поисках «сенсаций». Ну, сами подумайте - вот к примеру байка про «обрушенный лестничный пролет и заблокированных на этаже людей» - вы всерьез думаете, что в ВКА или любом другом учебном заведении есть учебные корпуса только с одной лестницей? Далее - по якобы взрыв мины - вы всерьез верите, что у нас есть какие-то там «мины»? А теперь сложив 1 и 2 (мину и лестничный пролет) вы всерьез думаете, что какая-нибудь «мина» может оказаться на лестнице и «обрушить лестничный пролет»? Очень советую - не торопитесь. Может, стоит, все-таки, подождать серьезной информации - чтобы не потерять лица на распространении фейков, - отметил сотрудник Можайки Петр Иванов (имя изменено. Прим. редакции).

Также ранее был опубликован список пострадавших. Все они являются преподавателями военного учебного заведения. Никто из курсантов не пострадал. Из четырех пострадавших у троих легкие травмы, у одного – тяжелая, по всей видимости, контузия. Госпитализировали его на коляске с замотанной головой и рукой. Среди них якобы старший лейтенант Головачева Валентина Геннадьевна, преподаватель восьмого факультета, полковник Курдай Николай Владимирович - заместитель начальника 102-й кафедры, полковник Закиров Рифат Фоатович - старший преподаватель, начальник 101-й кафедры и майор Тонышев Андрей Юрьевич - старший бортовой оператор, 441-я лаборатория. Однако собеседник «КП-Петербург» поставил под сомнение, что именно эти люди оказались в эпицентре событий.

- Сомнительно. 102 кафедра и 101 кафедра, а тем более 4 факультет находятся вообще в разных зданиях, не говоря уже о 44 отделе, который вообще на другой территории, - пожал плечами Иванов.

Взрывом в Военно-космической академии Петербурга занимаются МинобороныФото: Артем КИЛЬКИН

Оказавшись на месте происшествия корреспондент «Комсомольской правды» увидел огромное количество людей. Вокруг толпились курсанты, преподаватели академии и прохожие люди. По периметру здание оцеплено полицией, внутрь правоохранителей не пускают. Данным взрывом полностью занимается Министерство обороны России.

Также на месте работают скорая помощь, главное военное следственное управление следственного комитета РВСН, ФСБ, а также спасатели МЧС. Все данные органы не комментируют произошедшее. В скорой помощи «КП» сообщили, что инцидент находится в ведомости министерства обороны и является военной тайной. Фото и видеосъемку около Можайки запретили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/700790" frameborder="0"></iframe> Первые минуты после взрыва в академии Можайского в Санкт-Петербурге.Артем КИЛЬКИН

В 14:47 с территории академии начали уводить ровным строем курсантов. Останавливаться запрещают, приказ - комментариев не давать.

После взрыва курсантов эвакуировали из академии в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий

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