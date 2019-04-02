Петербуржцы смогут летать из Лаппеенранты в Афины, Салоники и Будапешт

После того как бюджетная авиакомпания «Победа» прекратила выполнять международные рейсы из Санкт-Петербурга, горожане приуныли. Ведь впереди майские праздники, да и летние отпуска не за горами. Но у соседей-финнов есть для петербуржцев приятные новости.

Как известно, из Лаппеенранты в Европу летает бюджетная авиакомпания Ryanair. А от границы с Россией до этого городка всего 25 километров. В этом году рейсов на лоукостерах из Лаппенранты стало в три раза больше. А летний сезон аэропорт уже открыл 1 апреля.

Так, в расписании у аэропорта два раза в неделю значатся полеты в Берлин и Милан. Эти направления были и раньше, но теперь они будут круглогодичными. К Германии и Италии в 2019-м добавилась Греция. Раз в неделю отправиться можно будет и в два города – Афины и Салоники.

Есть и еще одна новинка. В зимнем расписании, с октября, из Лаппеенранты можно будет улететь в Будапешт. Для тех, кто планирует свое путешествие заранее – это отличный шанс купить недорогие билеты. Например, долететь 27 октября до столицы Венгрии стоит всего 36 евро.

– Для нас российские туристы являются очень важной категорией клиентов, на которых мы хотим ориентировать рейсы. И конечно, мы собираемся развивать те направления, которые бы им были интересны, – отметила исполнительный директор аэропорта Лаппеенранты Эйя Йоро.

Кстати, чтобы больше узнать о пожеланиях туристов на другие направления, в аэропорту Лаппеенранты собираются проводить специальный опрос. Кроме того, эти воздушные ворота Финляндии активно развиваются. И аэропорт становится все более удобным для пассажиров.

– Поскольку здание терминала небольшое, мы его расширили – появилось еще 100 квадратных метров. Это зал ожидания, лаундж-зона. Пользоваться им можно совершенно бесплатно, – добавила Эйя Йоро. – Также мы сейчас ведем работу над открытием магазина в главном зале аэропорта, чтобы в нем были представлены финские деликатесы, которые пассажиры могут увозить с собой.

Аэропорт Лаппеенранты работает над еще одной идеей, связанной с излюбленным россиянами шопингом в Финляндии. Улетая в путешествие, можно будет составить список покупок, которые по возвращению в аэропорт можно будет удобно забрать, сэкономив время и силы после перелета.

НА ЗАМЕТКУ

Рейсы Ecolines из Петербурга до Лаппеенратны

Добраться из Петербурга до аэропорта Лаппеенратны стало проще. С 6 апреля перевозчик Ecolines запускает новый регулярный маршрут. Автобус проследует до Иматры через Лаппеенранту – в том числе, высадит пассажиров у аэропорта. До лета такие рейсы будут ходить только по выходным, а с 7 июня будут отправляться ежедневно.

Если вы решили добираться до Лаппеенранты на собственном автомобиле – с этим тоже проблем не возникнет. У аэропорта работает парковка, на которой можно будет его оставить.