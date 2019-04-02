Как вырастить гения и почему им станет не всякий вундеркинд

Можно сколь угодно долго рассуждать о том, что нельзя переносить на детей родительские амбиции, и все же, положа руку на сердце: редкий папа или мама никогда в жизни не мечтали потешить свое тщеславие и самолюбие. Мы с самого рождения высматриваем в крохах проблески таланта, если хотите – даже гениальности. Мы в два года отдаем малышей одновременно на английский, балет, гимнастику, мечтая: что вот именно здесь, именно сейчас «выстрелит» - и мы поймем: в нашей семье растет гений.

- На самом деле, на месте родителей я бы миллион раз подумала, стоит ли искать в ребенке гениальность и тиражировать ее, - говорит семейный психолог Татьяна Скорикова. – Он должен развиваться в своем ритме, в своем темпе. И уж, конечно, нельзя вкладывать в детскую голову понятие о собственной исключительности.

И еще нужно понимать: не всякий вундеркинд обязательно гений или им станет. Это даже не слова синонимы, как считают многие.

- Вундеркинд – это ребенок, который в какой-то момент резко выделяется по умениям среди сверстников, - объясняет психолог. – Например, в четыре года умеет умножать. В пять – идет в школу, В 12 – поступает в вуз. Но в конечном итоге, ровесники «догонят» его по развитию и после этого он уже ничем не будет выделяться. Его талант на их фоне уже не будет таким ярким, и уж точно это не будет гениальностью. Скажем так, быть вундеркиндом – это не залог гениальности. При этом взрослый человек, даже по определению не может быть вундеркиндом, это понятие касается исключительно детей. Но у него – уже во взрослом возрасте – может проявиться гениальность в какой-то сфере.

Да, у вундеркиндов большой «багаж» знаний. Но быстрое развитие интеллекта не показатель того, что человек станет выдающимся. Гениальный человек обладает в том числе и креативным мышлением, он может предложить нестандартное решение, увидеть то, что недоступно другим, и так далее. Если воображение не работает, ребенок не найдет достойного способа применения своим знаниям.

Тем не менее, не будем оспаривать тот факт, что все дети рождаются с равными способностями. И взрослые могут помочь им максимально развить свой потенциал. Только не делать это, как отец Паганини, который заставлял его репетировать часами, мог ударить и не кормил сына, когда ему казалось, что тот недостаточно старается.

- Зубрежка ничего не даст вашему ребенку, - говорит Скорикова. – Мало иметь энциклопедические знания, нужно, во-первых, уметь их применять и, во-вторых, хотеть их применять. Развивать нужно в первую очередь не столько сам талант, сколько интерес к его проявлению.

А как все же помочь в развитии таланта и гениальности? Есть обучающие методики, которые посвящены раннему развитию. Например, метод Монтессори, система Никитиных, методика Глена Домана, кубики Зайцева, Вальфдорская педагогика. Это самые известные. Все они направлены на выявление у детей каких-то задатков.

Но все эти методики будут бесполезны, если родители не будут соблюдать определенные правила. Например, такие.

- Не настаивайте. Не заставляйте ребенка заниматься чем-то одним или тем, что ему совсем не интересно. Не давите, не напрягайте. Их еще будут заставлять учиться в школе, не надо лишать его детства. Старайтесь дать ему попробовать себя в самых разных сферах. Не расстраивайтесь, если он после двух-трех занятий откажется ходить на шахматы, заниматься музыкой, рисовать. Значит это либо совсем не его, либо – не сейчас.

Общайтесь. Побуждайте ребенка разговаривать, фантазировать, выдумывать. Подкидывайте ему сказочные сюжеты, пусть он сам их продолжит, задавайте вопросы, показывайте и рассказывайте. Поощряйте его фантазии, только следите, чтобы они не перешли границы и не превратились в обман. Разговаривайте с ребенком, как с интересным равным вам собеседником. Дослушивайте его до конца, отвечайте на его вопросы. Дайте понять, что он интересен для вас, как человек, пусть и маленький.

Читайте. Читайте сами, читайте ребенку. Даже самому маленькому. Он хоть и не говорит, но все слышит и даже понимает. Мой сын заговорил поздно, после двух лет. Но сразу развернутыми предложениями. И рассказывал наизусть большинство стихов и сказок, которые ему читали до этого. Книги увеличивают словарный запас и языковые способности. А в дальнейшем развивают фантазию и воображение. Кстати, неплохое упражнение для детей постарше – предлагайте им придумывать альтернативные концовки для любимых книг. Что было бы, если бы Колобок не поверил лисе? Или, если бы принц не нашел Спящую красавицу?

Играйте. Игры – это не просто развлечение. Они развивают интерес, любопытство, желание учиться чему-то новому. Большинство занятий в детском саду и на «развивашках» построены исключительно в форме игры. Но при этом не надо заваливать ребенка игрушками, дайте ему возможность самому придумать себе развлечение. Пусть он разбирает, даже ломает – это этап развития.

Занимайтесь музыкой и творчеством. Все это развивает воображение, мелкую моторику, память, а значит заставляет лучше работать мозг. Творческие натуры по жизни более креативны.

Поощряйте. Не за само достижение, а за стремление к нему. Понятно, что надо быть нацеленным на результат, но ведь старание – это тоже важно. Особенно для ребенка.