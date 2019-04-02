2019-04-02T17:58:41+03:00
Спорт

СКА – ЦСКА. 4 апреля 2019: Прогноз на матч Кубка Гагарина

Прогноз на матч Кубка Гагарина по хоккею СКА – ЦСКА. Команды сыграют в четверг, 4 апреля в Санкт-Петербурге в «Ледовом». Начало – в 19.30
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Прогноз на матч Кубка Гагарина по хоккею СКА – ЦСКА 4 апреля 2019 года.Прогноз на матч Кубка Гагарина по хоккею СКА – ЦСКА 4 апреля 2019 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Прогноз на матч Кубка Гагарина СКА – ЦСКА 4 апреля 2019 – 3:1 (победа СКА).

Девять! Столько матчей длилась «черная» серия СКА в матчах против своих московских одноклубников. Началась еще в апреле прошлого года и завершилась только в минувший понедельник.

Впрочем, долгожданная победа далась тоже совсем не просто. Столичные армейцы, выигравшие первые два матча полуфинальной серии Кубка Гагарина на своем льду, и в петербургском «Ледовом» сдаваться не собирались.

В первой половине встречи команда из Москвы лидировала в счете и владела инициативой. Перелом наступил только после гола Александра Барабанова на 28-й минуте.

И, все равно, игра затянулась до середины овертайма, когда вернувшийся в состав Николай Прохоркин в одиночку расправился почти со всей пятеркой противника и вратарем Ильей Сорокиным.

Кстати, это, пожалуй, первый раз в серии, когда голкипер ЦСКА дал «слабину». Шайба не была из разряда неберущихся.

Можно ли ожидать, что теперь исход серии развернется на 180 градусов? Скажем, так, надежда появилась.

Ведь, москвичи в этом противостояние, похоже, позабыли о том, что они чемпионы регулярного чемпионата и фавориты плей-офф. Что их должны бояться соперники, а не они – их.

Хоккеисты ЦСКА в финале конференции просто забыли, что умеют доминировать. Несколько небольших отрезков в первых двух играх в исполнении звена Капризова – вот и все, чем они порадовали болельщиков.

Все остальное время игроки ЦСКА осторожно ждали ошибок соперника, не более того. И вышвыривали шайбы из своей зоны при первой возможности. 48 бросков за три игры (16 в среднем за матч) – для самого богатого клуба КХЛ, чей состав насыщен долларовыми миллионерами – это ненормально.

Отбиваться все 60 минут очень тяжело морально. И надеяться только на безгрешность своего голкипера не разумно. Усталость будет накапливаться, и значит, Сорокина и дальше можно ловить на ошибках.

СКА и в гостевых встречах серии атаковал больше и выглядел покреативнее. А дома, при заполненном 12-тысячнике, в любом случае будет искать счастье у чужих ворот. Ну, а возвращение в состав Прохоркина и Патрика Херсли, дает надежду, что в основное время будет реально перевыполнить свой привычный план на армейское дерби – одна шайба за игру – и добиться более убедительной победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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