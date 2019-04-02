Взрыв в петербургской военно-космической академии мог устроить ревнивый любовник

Взрыв в Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге произошел около 13 часов 30 минут.

- Был слышен глухой хлопок, - вспоминают сотрудники. – Мы как раз возвращались с обеда. Но внутрь нас так и не пустили.

Они заподозрили неладное, когда из учебного заведения начали экстренно эвакуировать курсантов. Из-за того, что объект режимный, на выходе у контрольно-пропускного пункта столпились студенты. За территорию академии их выводили ровным строем. Останавливаться, а тем более комментировать произошедшее, будущим военным строго-настрого запретили. В это время за темно-зелеными воротами с гербом Министерства обороны скрывались машины экстренных служб - МЧС, полиция, Следственный комитет, ФСБ, скорая.

После взрыва в академии вся территория была оцеплена.Фото: Артем КИЛЬКИН

По одной из версий, «бомбу» нашли в одном из служебных помещений академии. На место сразу же вызвали собственную группу разминирования. Однако что-то пошло не по плану. Когда офицеры приблизились к боеприпасу, произошел взрыв.

Взрыв в Петербурге: прямая трансляция с места ЧП.Около Военно-космической академии в Петербурге взорвалась мина, есть пострадавшие

ПОСТРАДАЛИ ЧЕТВЕРО

Помощь медиков понадобилась четверым пострадавшим. Все они - сотрудники академии имени Можайского. По предварительной информации, группу разминирования возглавлял подполковник Рифат Закиров. В вузе он руководил инженерной службой и был опытным минером. Как рассказал «Комсомольской правде» сын офицера, его отец был командиром во время двух чеченских кампаний.

Офицер Рифат Закиров.

- Он даже во время войны ни разу не получал ранений, - рассказывает Тимур Закиров. - У него саперное образование, и он умеет обращаться с взрывчаткой. Настоящий специалист в этом деле. Получил несколько наград. Одна из них - «За разминирование».

Помимо экстренных служб на место ЧП прибыл врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Он отметил оперативность сотрудников ВУЗа во время нештатной ситуации.

Курсантов срочно эвакуировали из Военно-космической академии имени Можайского.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Произошел подрыв неустановленного взрывного устройства, - сообщил журналистам врио губернатора Александр Беглов после ЧП. - Три человека ранены, еще один легко ранен. Все живы. Курсанты эвакуированы.

Ближе к вечеру военное следственное управление СК России по ракетным войскам стратегического назначения возбудило уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом». По словам спецслужб, в академии сдетонировал «неустановленный безоболочный предмет». По предварительной информации, речь идет о самодельном взрывном устройстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/700790" frameborder="0"></iframe> Первые минуты после взрыва в академии Можайского в Санкт-Петербурге.Артем КИЛЬКИН

КОНКРЕТНО

Три главные версии взрыва в петербургской военно-космической академии

Связь с терактом в метро

Сегодня Московский окружной военный суд начал слушать дело о теракте в метро. Буквально на четвертом часу заседания прогремел взрыв в военной академии. Особо мнительные пользователи соцсетей сразу же увязали эти два события между собой. Мол, это может быть местью за то, что произошло два года назад. Однако эксперты уверены, что это невозможно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/700719" frameborder="0"></iframe> В Петербурге начали судить 11 предполагаемых пособников смертника, взорвавшего бомбу в метро.Олег ЗОЛОТО

- Не стоит пока исключать эту версию, ведь еще нет официальных заявлений, - заявил лидер общественной организации «За безопасность» Дмитрий Курдесов. - Однако я бы не связывал эти два события между собой. Во-первых, это военное учреждение, там очень строгий контроль на территории, посторонние туда просто не могут попасть. Во-вторых, никто не погиб, у нескольких человек легкие ранения. Не те масштабы. Предполагаю, что это какой-то бытовой взрыв или нарушение правил техники безопасности.

Известно о четверых пострадавших во время взрыва.Фото: Артем КИЛЬКИН

Неаккуратное обращение с боеприпасом

Есть еще другая картина событий: якобы ЧП произошло во время транспортировки учебного снаряда. Мол, некая мина хранилась в академии много лет, и использовали ее как пособие для студентов. Однако и эту версию ставят под сомнение. Ведь не могли же не знать военные о том, что хранить боеприпасы в учебном заведении опасно.

Дела любовные

Также есть предположение, что взрывоопасный предмет мог подложить несчастный герой-любовник. Якобы военные не поделили некую возлюбленную, и один из них решил отомстить своему сопернику весьма необычным способом. Имеет ли право на жизнь такая версия? Может быть. Однако в академии работают люди военные, которые знают, что такое дисциплина и самоконтроль. Неужели кто-то из них мог решиться на такой безумный поступок?

ЕСТЬ МНЕНИЕ

В интервью радио "Комсомольская права-Петербург" Виктор Баранец, военный обозреватель «КП», полковник высказал свое мнение: «Если бы это была мина, то пострадавших было бы больше»:

- Когда кто-то у кого-то уводит женщину, мы, военные люди, по-другому реагируем. Это нужно быть просто сумасшедшим, чтобы так мстить товарищам. Есть моменты, на которые следователи обращают внимание. Нельзя не обратить внимание, что взрыв произошел недалеко от отдела кадров. Возможно, кто-то из офицеров или курсантов хотел таким образом им отомстить. Пока только догадки. Надо выстраивать все эти версии, но на это нужно время. Возникала версия, что там была учебная противотанковая мина. Если бы это было так, от подъезда ничего бы не осталось. Следователи говорят, что было безоболочное взрывное устройство. Грубо говоря, кусок взрывчатки. Если бы у него была оболочка, то в нем было бы гигантское количество поражающих металлических элементов. И понятно, что пострадавших было бы больше.

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