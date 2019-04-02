«Малыш отделался одной царапиной»: В Петербурге семилетний ребенок выжил, вывалившись из окна 9 этажа

- Это просто удивительно. Настоящее чудо. В этот случай невозможно поверить, - в один голос говорят жители дома о случившемся ЧП в их доме по Муринскому проспекту в Петербурге.

Первым грохот услышал бдительный сосед. Это именно он заметил, что что-то или кто-то пролетел вниз мимо его окон. Однако, когда он выглянул вниз, ничего не увидел. Тем не менее, его сердце подсказывало, что что-то не так. И мужчина позвонил в экстренные службы. Оказалось, что не зря.

Сегодня утром, 2 апреля, в Калининском районе Петербурга произошло настоящее чудо. 7-летний мальчик по имени Алексей выпал из окна девятого этажа, отделавшись лишь царапинами. В то время, когда произошел инцидент, родителей мальчика дома не было. Мама вышла на полчаса, чтобы отвести младшего ребенка в детский сад, а вернувшись, не нашла сына в квартире. Но уже через несколько минут он пришел сам в сопровождении взрослого, чуть взъерошенный.

- Мне позвонил сосед в дверь и сказал, что нашел на лестничной клетке мальчика, - рассказала «КП-Петербург» председатель дома №16 по 2-му Муринскому проспекту Любовь Соколова. - Попросил забрать его, так как опаздывал на работу. Я сказала, что знаю этого мальчика и его семью, они живут на девятом этаже. У Алеши была немного расцарапана рука, он был сильно расстроен, сказал, что выпал из окна. Слава Богу, у нас под окнами «пушистые кусты».

Любовь Михайловна поинтересовалась, где была мать, на что Алеша ответил, что мама ушла отводить сестренку в садик. Женщина сразу позвонила отцу мальчика, а когда ребенок немного успокоился, повела его домой.

- Когда мы выходили из лифта, встретили его маму, она была сильно взволнована, - продолжает председатель. - Я отдала Алешеньку из рук в руки, и они ушли домой. После приехала скорая.

Соколова утверждает, что семья очень благополучная: муж юрист, у мамы тоже высшее образование. Они все делают для детей: постоянно ездят с ними на море, водят их по разным кружкам.

- Ребенка доставили в детскую больницу на Васильевском острове, - прокомментировали инцидент в пресс-службе скорой помощи. - Учитывая высоту падения, это можно назвать чудесным спасением, он отделался легко. Сейчас, насколько нам известно, он отправился домой с родителями.