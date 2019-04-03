«Сладкая парочка!»: Звезда «Мажора» Карина Разумовская снялась в трогательной фотосессии с мужем
Актриса БДТ и десятков популярных кинопроектов Карина Разумовская никогда не выставляет напоказ личную жизнь. Ее Instagram-блог наполнен снимками из родного театра, съемок, путешествий и всяких благотворительных акций. Но на этот раз звезда сделала исключение и выложила в соцсеть стильные черно-белые фото с супругом Егором Бурдиным. Поводом для этого послужило день рождения автора фотосессии Марты Кохань.
«Эти фотографии сделаны. Нет! Сотворены прекрасной, зоркой, тонко чувствующей. Сегодня у нее день рождения. Дорогая, будь здорова, будь счастлива! Удачи во всем! Продолжай творить! Ну а мы всегда готовы «поржать» в твоем кадре, чтобы потом незаметно получился маленький шедевр», - написала Карина
«Очень чувственно!», «Очень вас люблю еще со времен сериала «Адъютанты любви»!», «Какие же вы классные!», «Удовольствие смотреть на вас», «Фото - огонь», «Сладкая парочка!», - ответили актрисе восхищенные поклонники в комментариях.
К слову, замуж за своего школьного товарища и бизнесмена Егора Бурдина Разумовская вышла летом 2018 года. Пышного торжества влюбленные не устраивали. Обошлись скромным ужином в Петербурге, в узком кругу друзей.
ИСТОЧНИК KP.RU