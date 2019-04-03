«Охоты» 20 лет спустя не будет: Семен Стругачев выразил соболезнования в связи с неожиданной смертью Алексея Булдакова

«Ну, за солидное мужское молчание» - кто не помнит емких, но ставших крылатыми цитат генерала Михалыча - героя Алексея Булдакова из «Особенностей национальной охоты». Тогда, 24 года назад, фильм вознес актера на волну народной любви, а сегодня Алексея Ивановича не стало.

- Мы с ним были близкими друзьями. Виделись, проводили вместе время, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» актер Семен Стругачев. - Это большая утрата, очень большая утрата.

Были у друзей и совместные планы снять продолжение легендарных уже «Особенностей национальной охоты», но теперь этому сбыться, увы, не суждено.

Семен Стругачев о смерти Алексея Булдакова 00:00 00:00

- Мечтали сняться в продолжении «20 лет спустя» - пока все живы. Но вот теперь все, - сокрушается напарник Алексея Булдакова по фильму.

Актеры мечтали снять продолжение комедии - "20 лет спустя", пока все живы, но не успели. Теперь новой "Охоты" не будет.Фото: кадр из фильма

По словам Семена Стругачева, несмотря на свой возраст, а Булдакову было 68 лет, проблем со здоровьем он не имел, спиртным, в отличие от своего киношного образа, не злоупотреблял. Поэтому смерть актера стала полной неожиданностью.

- Он был в Монголии, его пригласили на рыбалку -любил это дело. Поездка уже подошла к концу, собирался домой и хотел пойти за подарками жене, но прилег на кровать и не проснулся, - рассказал Стругачев.

По словам актера, он бы хотел поехать на церемонию прощания с Алексеем Булдаковым, но пока не знает, сможет ли из-за съемок.

Напомним, что Алексей Булдаков родился в 1951 году в селе Макаровка в Алтайском крае. В юношеском возрасте, вместе с семьей переехал в Казахстан. Там пошел работать на завод и одновременно поступил в театральную студию.

Впоследствии работал в театрах Павлодара, Томска, Рязани и на киностудии «Беларусьфильм». Звездой кино Булдакова сделала роль генерала Иволгина (Михалыча), которую он исполнил в «Особенностях национальной охоты», снятых петербургским режиссером Александром Рогожкиным в 1995 году. После этого были не менее успешные «Особенности национальной рыбалки» и другие фильмы серии.

По предварительной версии причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб. Смерть наступила около 6 часов утра 3 апреля и застала актера в одном из отелей в Монголии. Время и место прощания с Алексеем Булдаковым пока неизвестны.