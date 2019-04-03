Море цветов: В Петербурге почтили память погибших во время теракта в метро

В лампадках нервно дрожат огоньки. Здесь же, на импровизированном мемориале, аккуратно лежат ярко-красные гвоздики. Их с самого утра к станции метро «Технологический институт» несут неравнодушные петербуржцы. Цветы - память о погибших во время теракта в петербургском метро. Жуткая трагедия произошла ровно два года назад – 3 апреля 2017 года. Тогда, в перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом», террорист–смертник взорвал самодельную бомбу. 15 человек погибли. Еще 67 получили травмы.

Почтить память жертв теракта пришли сотни людей.Фото: Артем КИЛЬКИН

Смертник взорвал себя в вагоне, погибли 15 человек.Фото: Артем КИЛЬКИН

Почтить память жертв теракта пришли сотни людей. Среди них - члены правительства Петербурга, обычные горожане, пострадавшие и родственники погибших. Последние со слезами на глазах признаются, что их жизни трагедия навсегда разделила на «до» и «после».

Родственники погибших до сих пор не могут прийти в себя от случившегося.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Наша красавица. Ну почему же так?! - плачет мама Дильбары Алиевой, утирая слезы кулаком, сжимающим цветы. – Нет никакого оправдания терроризму. Ни-ка-ко-го.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/701071" frameborder="0"></iframe> Петербужцы почтили память погибших во время теракта 2017 года.Артем КИЛЬКИН

Ее двадцатилетняя дочь ехала в одном вагоне с террористом. От полученных травм студентка скончалась. Ее родственники до сих пор не могут смириться с тяжелой утратой. И вряд ли когда-либо смогут.