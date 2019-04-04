Андрей Аршавин показал фото с детьми в ресторане, где отметил день рождения дочери

Семейная жизнь бывшего футболиста «Зенита» Андрея Аршавина в отличие от его спортивной карьеры, полна скандалами и неурядицами. Почти пять лет спортсмен не общался со своими тремя детьми от первого брака с Юлией Барановской, но сейчас начал играть роль заботливого отца. Аршавин специально поехал в Москву, чтобы поздравить дочь.

- С днем рождения! - подписал фотографию с детьми футболист.

На снимке Андрей с дочерью Яной, у которой и был праздник, а также с сидящим на коленках сыном запечатлены в одном из столичных ресторанов. Кто делал фото - неизвестно, но это явно не сам Аршавин, с телефоном которого в это время играл младший сын Арсений.

Впрочем, именно из-за последнего Аршавина и раскритиковали подписчики его «Инстаграма».

- 5 лет не общаться с детьми и сделать для дочери такой сухой праздник. Ещё и дать гаджет детям, чтобы не надоедали, - написал один из пользователей соцсетей в комментариях.

От прошлого брака с Юлией Барановской у футболиста трое детей. Фото: www.instagram.com/andrey.arshavin10

Но большинство все же порадовались за семью футболиста. Пусть и под нажимом клуба (Аршавин после завершения игровой карьеры работает детским тренером в академии «Зенита»), который хочет, чтобы у Андрея был имидж прилежного семьянина, спортсмен все же начал общаться с детьми.

- С Днём рождения, Яночку. Пусть растет вам на радость. Приятно видеть семейную идиллию, лучше поздно как говорится, чем никогда. Дети рядом такие счастливые, - написали подписчики Аршавина в соцсетях.

Напомним, что кроме троих детей от первого брака с Юлией Барановской, у Андрея есть двухлетняя дочь от гражданской жены модели Алисы Казьминой, с которой спортсмен со скандалом расстался в конце 2018 года.