2019-04-04T12:05:22+03:00
Происшествия

В аэропорту Петербурга врачи сняли с рейса модель, которой стало плохо во время полета

Предварительно, девушка приняла психотропные средства, чтобы справиться со страхом перед полетом
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Девушке стало плохо в самолетеДевушке стало плохо в самолете
Изменить размер текста:

В аэропорту Пулково с самого утра дежурили машины "скорой помощи". Врачи встречали пассажирку рейса из Омска. 27-летней Софии стало плохо во время полета. Стюардессы попробовали оказать ей первую помощь. Но лучше девушке не становилось. Поэтому экипаж запросил помощь медиков.

- Девушка госпитализирована в больницу, - сообщили "КП-Петербург" в полиции. - Сейчас ей занимаются врачи.

Предварительно, у девушки диагностировали отравление. Возможной причиной могли стать наркотики, которые девушка могла принять из-за боязни перед полетом. В самом аэропорту не смогли уточнить информацию о случившемся.

- Мы не комментирует, - заявили в пресс-службе "Пулково".

В полиции от официальных комментариев также отказались.

- Маме Софии уже сообщили, что дочка попала в больницу, - рассказала "КП-Петербург" подруга девушки.

Девушка, предварительно, работает моделью. Судя по соцсетям, ей часто приходится путешествовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Фото Санкт-Петербурга из космоса сделал Герой России Олег Кононенко
Полиция задержала «строителя» финансовой пирамиды, выманившего у петербуржцев 70 миллионов рублей
В Петербурге пройдет опрос по качеству оказания госуслуг
В Петербурге появится аутлет за 52 миллиона евро
Александр Волков снялся с турнира UFC в Петербурге
Если дома все хорошо, то и хоккеист играет лучше: главный тренер СКА объяснил победу над ЦСКА
Прогноз погоды на 4 апреля в Санкт-Петербурге: ясно и почти «жара»
Петербургский фонд «Велес» ждет енотов из Костромы на срочное лечение
В Петербурге пройдет месячник антинаркотической профилактики
В Петербурге непутевой матери двухлетней девочки грозит тюрьма
Петербургского садовода осудят за теплицу с коноплей
«Газель» прилегла на проспекте Луначарского после ДТП
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
Более 1700 тонн зимнего мусора вывезли с улиц Петербурга за два дня
Режиссер Владимир Бортко выдвинут в губернаторы Петербурга от КПРФ
Смольный поможет влюбленным со всего мира сыграть свадьбу в Петербурге
На трассе Москва-Петербург в районе Красного Бора ограничат движение
В Александрино, Южно-Приморском парке и Сосновке разрешат жарить шашлыки
Макаров: Самый подходящий «сортир» для террористов – это смертная казнь
Дело мошенников с тушенкой и сгущенкой на 67 миллионов рублей отправят в суд
Полиция поймала организатора и участников разбойного нападения на больницу в Сестрорецке
В 2018 году самыми «аварийными» именами в Петербурге стали Людмила, Любовь, Кирилл и Артем
Смольный заплатит 236 миллионов рублей за проектирование «Белорусского квартала»