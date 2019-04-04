В аэропорту Петербурга врачи сняли с рейса модель, которой стало плохо во время полета

В аэропорту Пулково с самого утра дежурили машины "скорой помощи". Врачи встречали пассажирку рейса из Омска. 27-летней Софии стало плохо во время полета. Стюардессы попробовали оказать ей первую помощь. Но лучше девушке не становилось. Поэтому экипаж запросил помощь медиков.

- Девушка госпитализирована в больницу, - сообщили "КП-Петербург" в полиции. - Сейчас ей занимаются врачи.

Предварительно, у девушки диагностировали отравление. Возможной причиной могли стать наркотики, которые девушка могла принять из-за боязни перед полетом. В самом аэропорту не смогли уточнить информацию о случившемся.

- Мы не комментирует, - заявили в пресс-службе "Пулково".

В полиции от официальных комментариев также отказались.

- Маме Софии уже сообщили, что дочка попала в больницу, - рассказала "КП-Петербург" подруга девушки.

Девушка, предварительно, работает моделью. Судя по соцсетям, ей часто приходится путешествовать.