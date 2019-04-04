«Ввела в заблуждение сотни тысяч людей»: Заслуженный врач России обвинил Елену Малышеву во лжи

Главный телеврач страны Елена Малышева, известная своими громкими высказываниями, в центре очередного скандала. На телеведущую ополчились врачи-остеопаты. Заведующий кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженный врач России Дмитрий Мохов потребовал от Малышевой извинений. Директору «Первого канала» он направил обращение, в котором обвинил телеведущую в крайней некомпетентности.

Поводом для жалобы стал выпуск передачи «Жить здорово» от 29 марта. Во время эфира теледоктор заявила, что «остеопатии не существует как специальности».

- Нет методов, нет проверки, официально существующей в России, - сказала Малышева и ее соведущий доктор Шубин.

Причина жалобы стал эфир программы "Жить здорово!". Фото: личная страница героя публикации в соцсети.

Такое высказывание представителей этой профессии очень возмутило.

- Остеопатия в России развивается с 1994 года. С 2012 года началось государственное регулирование, - напомнил Малышевой врач с 20-летним стажем. - Должность «врач-остеопат» внесена в номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников. Также «остеопатия» включена в перечень специальностей подготовки кадров по программам ординатуры, утверждены квалификационные требования. Ведущая ввела в заблуждение сотни тысяч людей и опорочила честное имя остеопатии.

На обращение Мохова уже отреагировала сама Малышева. Она предложила оскорбленным врачей жить дружно.

- «Не навреди!» - это главный принцип нашей профессии. Отвечая на вопросы зрителей, мы стремимся максимально защитить их интересы от шарлатанов и мошенников, - ответила Малышева в своем Instagram . - Наше отношение к термину «остеопат» крайне осторожное. Прежде всего потому, что традиционно в России остеопатами себя называет огромное количество людей, зачастую даже не имеющих дипломов врача.

Врач Дмитрий Мохов обратился к дирекции "Первого канала". Фото: личная страница героя публикации в соцсети.

Телеведущая объяснила, что реальных профессиональных остеопатов в России крайне мало. Первую программу постдипломной переподготовки врачей по специальности «остеопатия» Министерство здравоохранения утвердило в сентябре 2018 года. Поэтому первые официальные специалисты окончат ВУЗ только в текущем году.

- Я отдаю должное энтузиазму врачей, которые пытаются создать эту специальность. И отношусь к ним с большим уважением, - подчеркнула Малышева. - Но мы обязаны предупреждать пациентов, что на данный момент, в отличие от мануальной терапии, которой уже несколько десятилетий, со специальностью остеопата все только начинается.