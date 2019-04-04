«То, что звучит в душе»: в Петербурге прошел вечер украинской культуры

Граница, которой нет

Мысль провести специальный вечер украинской культуры в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов возникла спонтанно. Во время подготовки к вузовскому ежегодному вокальному конкурсу одна из студенток-участниц подошла к организаторам и спросила: «Меня не отчислят, если я спою на украинском языке?»

- Когда я узнал об этом, меня это потрясло! - поделился с «Комсомолкой» один из организаторов вечера, писатель Олег Солод. - Значит, трещины и пропасти, которые проходят в политике между нашими странами, подобрались и к нашим сердцам. Мне бы и в голову не пришло, что кому-то можно запретить спеть песню на украинском - да на любом! - языке. С культурой вообще воевать преступно, это самое большое преступление.

Ответить на вопрос студентки - ученицы первого курса факультета культуры Анастасии Князевой - решили не кулуарно, а публично - с песнями и танцами. Идею провести вечер украинской культуры ректор, академик Александр Запесоцкий, встретил с энтузиазмом.

- Я сам наполовину украинец, - говорит Олег Солод. - Где моей душе провести эту границу? Какая часть меня русская, а какая украинская? Это наш ответ каждому человеку. Такой границы просто нет.

«То, что звучит в душе»

- Я родилась в Крыму, - рассказывает Настя. - Это мои корни, моя культура, часть моей души. Я знаю украинский язык, и дома мы часто на нем общаемся. Иногда мне даже легче изъясниться на нем, чем на русском. Я хочу петь и по-русски, и по-украински.

Участвовать в вечере изъявили желание и любители - студенты России и зарубежья, и петербургские профессионалы, причем совершенно бескорыстно. В культурной акции участвовало свыше 150 студентов вуза, а также народные артисты России Николай Мартон, Сергей Новожилов, Виктор Кривонос.

Зрители несколько часов наслаждались украинской культурой. Фото: СПбГУП.

Песни, танцы, стихи... В один вечер 26 марта уместили и залихватский гопак, и современные песни из репертуара Tayanna и «Океана Ельзи». Не забыли и о классике: пролог прозвучал словами Николая Васильевича Гоголя. Студентка Настя исполнила песню Тины Кароль «Космічні почуття» («Космические чувства»).

- Эта артистка болеет за будущее Украины, и я ее понимаю: каждому больно смотреть на то, как его государство приходит в упадок и рассыпается, - поясняет Анастасия. - Я пела с надеждой на то, что все будет хорошо, что между нашими странами воцарится мир. Ведь вражда - она от незнания.

К сожалению, пригласить украинских артистов на вечер-экспромт не успели. Но, возможно, они приедут в Петербург в следующий раз: есть мысль сделать мероприятие ежегодным. Возможно, через год вечер посвятят культуре других братьев-славян - белорусов.

- Русская и украинская культуры неразрывны, - рассуждает Настя. - Это единое, общее богатство, и мы его должны беречь и развивать.

СКАЗАНО!

«Русь, великое российское государство строили в первую очередь три народа. Все самые славные достижения русских - достижения и украинцев, и белорусов. Это нельзя разорвать, мы всегда были вместе. И отнять эту историю у Украины, сказать, что Украина была какой-то угнетаемой, что русские притесняли украинцев, - это означает украсть у Украины ее достижения. Создается какая-то основа фейковой истории, на которой близкая нам страна не может нормально строить свою нацио-

нальную идентичность. Если у тебя фейковая история, то у тебя фейковое государство, а у людей - фейковое сознание. Так быть не должно. Величие будущей Украины может быть основано только на общей с Россией истории».

(Александр ЗАПЕСОЦКИЙ, ректор СПбГУП, академик.)