«Слава Богу, ты пришел!»: Александр Незлобин рассказал, как испытал Киркорова безлимитной картой

На российском телевидении далеко не все передачи живут «вечно». «Поле чудес», «Спокойной ночи, малыши», «Что? Где? Когда?» и «КВН», пожалуй, исключение. В этот ряд теперь можно смело ставить и шоу «Слава Богу, ты пришел!», популярное еще в нулевых. Благодаря Сергею Светлакову и Александру Незлобину проект успешно перезапущен, а с 5 апреля в 23: 00 стартует уже второй сезон.

В шоу «Слава Богу, ты пришел!» гости, как и раньше, импровизируют: их наряжают и приглашают пройти в специальную комнату, где группа актеров встречает коронной фразой. После этого участник быстро включается в процесс абсурда и старается смешно на все реагировать. Для каждой приглашенной звезды разрабатывается свой скетч, о котором артист ничего не знает. «Комсомолка» встретилась с одним из создателей шоу Александром Незлобиным, чтобы узнать, почему Иван Ургант в одной из серий стал Моисеем, а Елена Летучая - работником кухни. И самое главное - чего ожидать от нового сезона.

Филиппу Киркорову досталась неожиданная импровизация.

Артисты боятся выглядеть нелепо

- Звезды на самом деле не подозревают о сценариях, - сразу уверяет нас Незлобин. - Иногда я стою с ними перед их выходом на сцену, вижу, как они нервничают и предлагаю: «Хочешь, я расскажу тебе, что будет?». Ведь если артист узнает за 30 секунд, что его ждет, он сможет быстрее включиться в импровизацию, но они всегда просят ничего не рассказывать.

Кстати, все выпуски снимают с первого дубля, это, как бродвейское шоу. Даже для зрителей в зале предусмотрены развлечения: пока сменяются декорации, перед ними выступают stand-up комики, а в конце передачи все звезды танцуют. Однако есть и сложности.

- Мы с Сережей не ожидали, что у наших артистов есть проблемы с самоиронией, все боятся выглядеть нелепо, - сетует Александр. Многие говорят: «Можно я не пойду, я боюсь, что буду выглядеть по-дурацки».

Певица Валерия примерила роль плохой воспитательницы.

Елене Летучей подложили свинью

Создатели же убеждают звезд, что это всего лишь игра. И когда люди принимают ее правила игры, все отлично получается. Как, например, у Елены Летучей - экс-ведущей шоу «Ревизорро». В первом сезоне Елене предстояло оказаться по ту сторону «ресторанных баррикад» и встретиться с соперницей - Еленой Доставучей. В импровизации ей пришлось краснеть за немытую кухню, благо, отговорок в своей передаче она слышала много, поэтому нашла, что ответить.

- Садимся всей командой и генерим идеи для каждой звезды. Изначально для Лены мы придумали аквариум с мадагаскарскими тараканами, - вспоминает Незлобин. - Она не видя, что в нем, должна была засунуть туда руку, так, чтобы зрителям в зале было видно, что происходит. Еще в начальном сценарии были змеи, но меня убедили, что это уже походит на «Х-фактор». Поэтому мы просто подложили ей свинью, в прямом смысле.

Курица во время съемок не пострадала.

Незлобин отмечает, что со сценарием важно «попасть в человека», чтобы он сам получил удовольствие от процесса. Только тогда будет смешно и зрителю.

- Мы долго не могли ничего придумать для Ивана Урганта, - вздыхает продюсер. - Такой персонаж, так много всего можно примерить. Была идея, что он выйдет на сцену, а там его будет поджидать Юрий Дудь со словами: «Не идешь ко мне, а я тебя тут жду».

В итоге Урганту досталась роль Моисея, ведущему программы «В гостях у Моисея».

- Ваня был нашим первым гостем. Отпросился у Константина Львовича и, слава Богу, пришел к нам, - говорит Незлобин. - Все затягивалось, но он терпеливо ждал. Очень хотелось поиздеваться над ним еще внутри передачи, сделать что-то, что никто не поймет, кроме него.

Королю эстрады не занимать самоиронии.

Филипп Киркоров зачитает рэп в кокошнике

За 12 серий в первом сезоне зрители увидели во всей красе и Веру Брежневу, которая примерила на себя роль генералиссимуса, и Максима Галкина в образе инструктора по йоге. А Михаил Галустян, как вы помните, делал ремонт в квартире.

- В новом сезоне будет импровизация на «Парк юрского периода» и «Дорогая, я уменьшил детей», - раскрывает секреты создатель. - А еще мы хотим пригласить депутата Виталия Милонова. Политикам самоирония тоже не помешает. Хотим, чтобы в одной программе был такой набор: Милонов, Якубович, Монеточка и Макс из передачи «+100500».

А еще в новых сериях Филиппу Киркорову предстоит примерить кокошник, прочесть рэп, сыграть на гармошке и даже поймать курицу ради безлимитной карты.