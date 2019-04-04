Школьные спортивные зарубы - как альтернатива рэп-баттлам

Юное поколение всегда быстро подхватывает все новое, яркое и модное и пытаются во всем подражать своим кумирам. Вопрос только в том – кто будут эти кумиры и что именно у них позаимствую дети. Небывалый успех рэп-баттлов в интернете привел к тому, что ютуб заполонили тысячи роликов, в которых российские подростки в погоне за просмотрами поливали друг друга отборным матом на «школьных рэп-баттлах» под одобрительные крики сверстников.

Как альтернатива выяснению отношений с помощью кулаков, наверное, это не самое плохое решение. Но только о какой культуре можно говорить после этого?

Проект Vortex Sport Battle как раз является своеобразной спортивной баттловой площадкой, где друг с другом «зарубаются» популярные спортивные видеоблогеры, чемпионы в различных видах спорта и обладатели различных мировых рекордов. Эти видео собирают сотни тысяч и даже миллионы просмотров, а количество постоянных зрителей увеличивается с каждым новым роликом. Создатели проекта делают шоу западного образца с ТВ-картинкой, новомодной компьютерной графикой и раскруткой каждого события через различные фильмы собственного производства, всенародные конкурсы и различные pr-инструменты.

Так вот совсем недавно впервые в истории данного проекта состоялась дуэль двух спортсменов в возрасте 11 лет. Ребята соревновались в выполнении упражнений по нормативам Всероссийского движения ГТО. Все это было сведено в формат одной программы из пяти элементов и побеждал тот атлет, кто быстрее выполнял всю трассу. Страсти разгорелись совсем не детские и в конце, под одобрительные крики родных и друзей, победитель опередил своего оппонента буквально на несколько секунд. Оба парня, к слову, являются победителями региональных чемпионатов по самбо, поэтому показали очень хороший уровень подготовки для своего возраста, выполнив в общей сложности больше 100 повторений различных движений.

Это видео всего за несколько дней набрало больше 250 000 просмотров, а организаторов моментально завалила волна писем от детей и подростков со всех уголков страны с просьбой дать им возможность выступить и показать себя на столь крутой арене. Кто знает, может, именно этот формат станет для российского детского спорта глотком свежего воздуха и приведет к возникновению нового массового спортивного движения.