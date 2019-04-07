16,2 миллиарда рублей - на реставрацию исторических фасадов

Порядка 255 домов со сложными и особо сложными фасадами планируется включить в новую программу ремонта фасадов в исторической части Петербурга. Смольный решил исправить ошибки прошлого и не допускать их в будущем. В ближайшее время в городской парламент внесут изменения в Закон «Об охране объектов культурного наследия Санкт-Петербурга», которые закрепят за Комитетом по охране памятников (КГИОП) соответствующие полномочия. И теперь профессиональные реставраторы будут заниматься восстановлением фасадов.

Саму программу будут обсуждать не один месяц, согласовывать с Жилищным комитетом и Фондом капитального ремонта. Да и по каждому адресу будут решение принимать отдельно. Ежегодно это будет 25-30 зданий, причем в очереди на реставрацию не только лицевые, но и дворовые фасады. Например, на 2020 год предусмотрена разработка проектной документации по 28 домам-памятникам. Уже известна примерная стоимость работ - порядка 90 миллионов рублей.

Всего в Петербурге более 22 тысяч домов. Почти 1900 из них - объекты культурного наследия. Это в четыре раза больше, чем в Москве. И, на минуточку, это 15 процентов от всего наследия России.

КГИОП уже составляет предположительный перечень домов, которые могут войти в новую программу. Пока документ не утвержден и не согласован, говорить на сто процентов специалисты не могут, но с высокой долей вероятности прогнозируют, что например, знаменитую «степную бабу» сотрут с лица Петербурга - так в народе прозвали искореженную лепнину на фасаде дома 19 по улице Восстания. Это дом Бадаева. КГИОПу предстоит восстановление авторской пластики.

Среди объектов, предположительно, появится дом Полежаева на Старорусской улице, построенный в 1913-1915 годах для хлеботорговца, купца 1-й гильдии. Этот дом использовал режиссер Владимир Бортко при съемках фильма «Мастер и Маргарита». Кандидат в список на реставрацию дом Никонова на улице Достоевского. Красивое здание в русском стиле, украшенное декоративными деталями и цветными изразцами, напоминающими о русском зодчестве XVII века.

И это далеко не все. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов одобрил проект программы. Всего на реставрацию потребуется 16,2 миллиарда рублей. Еще 824 миллиона рублей - на разработку проектной документации.

На 2020 год предусмотрена разработка проектной документации по 28 домам-памятникам.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Нина ШАНГИНА, доктор технических наук: «Петербург не должен терять свой исторический облик»

- Те самые «степные бабы» - яркий пример работы, которая проводилась в послевоенное время. Тогда здания не реставрировали, а «поддерживали в эксплуатационном состоянии». Это было оправданно: стояла задача быстро восстановить город после войны, работы шли активными темпами. В результате к 80-м годам город восстановили, но часть городского декора оказалась утрачена: где-то исчезла лепнина, где-то - шпили и башенки. Несколько лет назад в Петербурге проводилась «фасадная программа», одной из задач которой было как раз исправление недостатков той советской реставрации, возвращение зданиям их исторического вида. Но вскоре в связи с изменением законодательства эту программу отдали под финансирование Фонду капитального ремонта. И называться она стала «работами по капитальному ремонту фасадов и зданий».

А капитальный ремонт не предусматривает поддержания сохранившихся декоративных элементов и воссоздания того, что было когда-то утрачено. Получается, мы пришли к тому, от чего уходили: Петербург снова начал терять свой исторический облик. Поэтому передача домов третьей и четвертой категории в ведение КГИОПа - это очень правильное и своевременное решение. Одним словом, начинание хорошее, однако его воплощения в жизнь нужно будет подождать. Скорее всего, необходимые экспертизы и реставрационные работы начнутся даже не в этом году.