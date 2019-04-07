Следственный комитет нашел всех причастных к теракту в метро Петербурга

Все террористы, которые хоть как-то участвовали в подготовке взрыва в метро Петербурга 3 апреля 2017-го, схвачены и отправлены на скамью подсудимых. Об этом сообщил Следственный комитет России.

– Уже на следующий день после теракта установили личность мужчины, совершившего взрыв, – напоминают в СК России. – Им оказался 22-летний Акбаржон Джалилов. В течение месяца следствие совместно с ФСБ и МВД задержало 11 подозреваемых. В зависимости от роли каждого, им инкриминируется организация террористического сообщества и участие в нем, содействие террористической деятельности, теракт, незаконное изготовление и оборот оружия и взрывных устройств.

Следователи также напомнили, что, благодаря слаженным действиям, удалось предотвратить не только второй взрыв на «Площади Восстания», но и третий, бомбу для которого Джалилов передал за сутки до теракта одному из фигурантов, Мухамадюсупу Эрматову. Привести в действие третью бомбу просто не успели: на квартиру на Товарищеском, где жили предполагаемые террористы, нагрянули люди в форме.

Сейчас Эрматов, как и остальные подсудимые, утверждает, что невиновен. Более того, он и братья Азимовы заявляют о содержании в «тайной тюрьме» и даже пытках.

– Расследование дела представляло особую сложность, так как одним из основных принципов функционирования этого террористического сообщества являлось строгое соблюдение мер конспирации, – отмечают в СК. – Так, члены сообщества намеренно не использовали средства связи и избегали попадания в поле зрения камер наружного наблюдения.

Все обвиняемые говорят о том, что их подставили. При этом следователи подчеркивают, что доказательства их вины неопровержимы.

– В рамках расследования провели уникальный эксперимент, в ходе которого изготовили макет взрывного устройства по месту проживания членов террористического сообщества, – добавляют в СК. – Результаты эксперимента окончательно опровергли версию обвиняемых о том, что они не знали о своем участии в террористической деятельности.

СПРАВКА «КП»

Теракт в метро Петербурга произошел днем 3 апреля 2017 года, когда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» террорист-смертник привел в действие самодельную бомбу. Погибли 15 пассажиров, еще 67 человек получили травмы. Многие продолжают лечиться до сих пор.