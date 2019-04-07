2019-04-07T17:13:29+03:00
Общество

До 2024 года в Петербурге появятся шесть железнодорожных путепроводов

В ближайшие годы «РЖД» вложит в Петербургский транспортный узел 88 миллиардов рублей
Анна ПОСЛЯНОВА
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Приоритетное направление – Новая ЛахнаПриоритетное направление – Новая ЛахнаФото: Олег ЗОЛОТО
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Железнодорожное будущее Петербурга обсудили на встрече в Москве в пятницу, 5 апреля, врио губернатора Александр Беглов и председатель правления «РЖД» Олег Белозеров.

Петербург развивается как железнодорожный узел. Одна из главных задач, стоящих перед городом и железнодорожниками, – охватить сетью из рельсов и шпал быстро развивающиеся районы и города-спутники.

– Мы совместно наметили грандиозные планы, – начал Олег Белозеров. – Город большой, активно развиваются новые территории, и железнодорожный транспорт может дополнительно обеспечить их связанность. Мы должны создать максимальные удобства, чтобы люди комфортно могли передвигаться.

Уже прорабатывают вопрос транспортной доступности Сестрорецка, Лисьего Носа, Лахты, Новой Деревни и Сертолова. До Тосна вот-вот запустят в тактовом режиме комфортные электрички (для этого на участке нужно усилить инфраструктуру).

– Одним из первых направлений станет Новая Лахта: строительство станции и пешеходного перехода, – подчеркнул Беглов. – В этом году закончим проектирование, а в 2020-ом уже начнем строительство.

В ближайшее время Смольный и «РЖД» подпишут соглашение, в котором оговорят направления совместной работы.

– Мы будем действовать на условиях софинансирования, то есть речь идет именно о партнерских отношениях, – отметил Беглов. – В рамках соглашения город дает порядка 30 миллиардов до 2025 года

– Вложения в развитие Петербургского транспортного узла составят порядка 88 миллиарда рублей, в том числе свыше 22 миллиардов будут направлены на развитие пассажирского комплекса, – отметил Белозеров.

Больше всего внимания на встрече уделили вопросу железнодорожных переездов. Один из методов решения вопроса переездов и автомобильных пробок – путепроводы: за ближайшие пять лет в городе откроют шесть новых.

Проблему разобрали на примере переезда в районе пересечения проспекта Энергетиков с Магнитогорской и Якорной улицами. Жители района попросили помочь: перед переездом проспект Энергетиков резко сужается до одной полосы в каждую сторону, и это приводит к ежедневным пробкам. При этом поезда, по словам местных, здесь практически не ходят. Просьбу подкрепили десятью тысячами подписей.

– Пробки стоят в любое время суток: утром, днем, вечером, – вздыхают жители. – Самое главное, наши дети постоянно ходят через этот переезд, и их безопасность не обеспечена, а другого пути, чтобы идти в школу и кружки, у них нет.

Проект расширения проспекта Энергетиков существует с 80-х годов. Но без проработки с хозяином переезда воплотить его нельзя.

– Я бы попросил Вас оказать содействие или в реконструкции, или в каких-то других действиях, – сказал Беглов. – Чтобы ваши специалисты посмотрели. Потому что нам нужно избавляться от этого бутылочного горлышка.

Глава «РЖД» пообещал «обязательно рассмотреть и решить».

ИСТОЧНИК KP.RU

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