2019-04-05T16:54:35+03:00
Общество

В Петербурге будущих супругов предложили отправлять на «тотальную» проверку здоровья

Идею медобследования горожан, вступающих в брак предложила вице-губернатор Анна Митянина
Петр КИБЕР
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Не волнуйтесь, невеста, проверим здоровье и пойдете в ЗАГС.Не волнуйтесь, невеста, проверим здоровье и пойдете в ЗАГС.Фото: Александр ГЛУЗ
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Решили подать заявление в ЗАГС, хотите вступить в законный брак? - Сходите-ка для начала к врачу, проверьтесь. Нет, это не шутка, а предложение вице-губернатора Санкт-Петербурга Анны Митяниной, которое может стать действующей нормой.

- Особенно важной мне кажется возможность проведения диспансеризации или тотального обследования вступающих в брак. Это решит сразу две задачи – популяризирует ответственное отношение к будущему родительству и сформирует институт здоровой семьи, - приводит слова Митяниной пресс-служба Смольного.

По словам чиновницы, она уже дала соответствующие поручения комитетам по здравоохранению и по социальной политике, которые должны проработать возможность обследования в Центре семьи и брака граждан, которые подают заявление на регистрацию. Другими словами: всем, кто подал заявление в ЗАГС, будут предлагать проверить свое здоровье.

Всех петербуржцев, подающих заявление в ЗАГС на регистрацию брака, предлагают отправлять на диспансеризацию. Фото: Артем КИЛЬКИН

Всех петербуржцев, подающих заявление в ЗАГС на регистрацию брака, предлагают отправлять на диспансеризацию.Фото: Артем КИЛЬКИН

Свою идею Анна Митянина высказала на заседании Координационного совета по реализации проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города», прошедшего 4 апреля в Санкт-Петербурге.

Насколько эти планы выполнимы и не противоречат ли они закону, корреспондент «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» узнал у юриста, специалиста по семейному праву Анны Сунгуровой.

- Подобная инициатива будет означать вторжение в частную жизнь граждан, которая защищается законом, в том числе Конституцией России. Более эффективным будет предоставить возможность добровольного обследования, - уверена Анна Сунгурова.

Действительно, мое здоровье - мое дело. Не зря же есть такое понятие, как врачебная тайна. Человек может элементарно стесняться своего диагноза. А если его заставить пройти медобследование, то он откажется. Как итог - люди будут жить в гражданском браке или вовсе разойдутся.

Но, с другой стороны, тайны тайнами, а разве будущие жена или муж не должны знать правду о своей второй половинке? Вдруг у любимого человека есть бесплодие, например, или он вообще состоит на учете у психиатра? Такой скелет в шкафу может больно аукнуться в будущем. Так не лучше ли узнать обо всем заранее?

- Еще Салтыков-Щедрин сказал, что мы выбираем пару сапог тщательнее, чем будущего супруга. Я как практик говорю, когда через два года у человека проявляются психические проблемы, которые не видны сразу, то жизнь превращается в ад. Это не призыв к проверке, а повод задуматься, - предупреждает семейный психолог Наталья Пунченко.

Здоровье будущей маме очень пригодится. Фото: Анастасия Осипова

Здоровье будущей маме очень пригодится.Фото: Анастасия Осипова

И действительно, когда человек получает права, он проходит обследование, ведь псих, пьяница или наркоман представляет реальную опасность на дороге. Человек с плохим зрением также не должен садиться за руль - это очевидно.

Даже при приеме на работу зачастую проверяют здоровье, элементарную флюорографию каждый проходил. Так почему при таком серьезном шаге, как вступление в брак, не сделать то же самое?

- В этом нет ничего особенного, такое обследование есть во многих странах мира. Пусть лучше человек пройдет диспансеризацию и получит на руки полную карту своего здоровья. Это разумно, - уверена семейный психолог.

Да, иногда человек с серьезным диагнозом, таким как ВИЧ, просто боится признаться. Но умалчивая, он ставит под угрозу здоровье и жизнь супруга, детей, которые могут родиться в браке. Честнее знать обо всем заранее.

Каким планируется сделать медобследование будущих супругов, обязательным или нет - пока неизвестно. Впрочем, вряд ли справку о здоровье будут требовать в ЗАГСе.

- Я думаю, что это дело будет относительно добровольное, - считает Наталья Пунченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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