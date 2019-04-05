Легендарный хореограф Борис Эйфман открыл мастерские, которые «оденут» и «обуют» театры Петербурга

Мечта многих художников иметь неограниченные возможности для полета своих фантазий и реализации самых смелых задумок. Театральные режиссеры не исключение. Чтобы создать полноценные декорации и сшить все костюмы к новому спектаклю, иногда уходит больше времени и средств, чем на саму постановку. Еще одна проблема в том, что одна мастерская не может взять на себя весь объем работ сразу.

ТАНЦЫ И НЕ ТОЛЬКО

Художественный руководитель Санкт-Петербургского Государственного Академического Театра балета Борис Эйфман решил эту задачу. Он создал собственные театральные мастерские. Производство открыли на Петровском острове в отреставрированном складе бывшей канатной фабрики купца Иохима Гота. «Комсомолка» побывала на церемонии и узнала, какие возможности откроет новое производство.

Театр танца Бориса Эйфмона является одним из ведущих балетных театров мира, а когда-то в 1977 году, когда он только начинал свою работу, театр терпел нешуточные нападки со стороны людей, не желающих его развития.

- Я 42 года руковожу театром и настрадался от ограниченности возможностей для реализации своих проектов, - сетует легендарный хореограф. - У моих коллег те же проблемы. Надо выпустить спектакль, но нет средств и условий, чтобы изготовить качественные декорации. Мы не ставим цель конкурировать с театрами, мы хотим развиваться и готовы помочь в этом другим.

В оборудование вложили 43 млн. рублей.

ДВОЙНАЯ ПРЕМЬЕРА

На двух этажах исторического здания площадью более 2000 квадратных метров расположились 24 современных станка. Столярный, слесарный, сборочный цех и цех деревообработки, бутафорский отдел, конструкторское бюро, есть даже собственная покрасочная камера. Мастерские будут ремонтировать и изготавливать мягкие и жесткие декорации любой сложности, реквизит и бутафорию. В будущем откроют обувной цех, шить будут даже пуанты! Сотрудников в новые мастерские отбирают как бриллианты, специалистов ищут по всей России. К слову, историческое здание, а еще средства на его ремонт Борису Эйфману выделила администрация города, а станки театру подарил один крупный российский банк. Вложено почти 43 млн. рублей

Сегодня в мастерских уже ведется работа, к примеру, скоро начнут изготавливать декорации к балету «Дон Жуан или Страсти по Мольеру», премьера которого планируется в 19-20 театральном сезоне.

- Для нашего театра мы можем изготавливать все необходимое для 1-1,5 спектакля в год (полный набор декораций, реквизита и бутафории для постановки - прим. Авт.), но наши мастерские могут делать 9-10 спектаклей в год, - рассказал Борис Эйфман. - Потенциал мастерских необходимо загрузить полностью и мы приглашаем художественных руководителей всех театров. Приходите и испытайте нас.

СПРАВКА «КП»

Канатная фабрика на Петровском острове основана в 1800 году купцом Иоахимом Готом. Более века его потомки владели предприятием, которое являлось одним из крупнейших в России в своей отрасли. После революции фабрика была национализирована. Во время блокады Ленинграда в здании размещались пулеметные точки, а на берегу Малой Невы находился причал для торпедных катеров Балтийского флота. Оборудование фабрики было эвакуировано. В марте 1943 года канатное производство возобновилось, в 90-е спрос на продукцию упал, здания фабрики начали продавать и сдавать в аренду. В начале нулевых Театр получил в оперативное управление складское здание фабричного комплекса. Здание использовалось для хранения пряжи и смолы. В наши дни оно является объектом культурного наследия регионального значения.