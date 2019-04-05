Закон о хостелах может лишить Петербург миллиона туристов в год

Закон о запрете хостелов и мини-гостиниц в жилом фонде, который хотели ввести в действие еще перед Чемпионатом мира по футболу и который пережил ренессанс в феврале, вступит в силу уже 1 октября.

В Петербурге – главном городе внутреннего туризма и точке притяжения для иностранцев – средств размещения туристов 1 400, из них малых (хостелов, мини-отелей и мини-гостиниц) около 700, причем 365 работают в жилом фонде. И это только те, что успели пройти официальную классификацию. Всего разноплановых объектов в городе 4 633.

САНИТАРЫ ГОРОДА

– Добропорядочные хостелы соседи обожают, ведь они настоящие санитары города: следят за порядком, убирают, меняют лампочки, чинят домофон, – потому что им важна репутация, важно, что увидят гости, войдя в парадную, и какие отзывы оставят, – поясняет глава региона отделения «Лиги хостелов» по Петербургу Алена Енова. – Зачастую хостелы – это семейный бизнес, причем семьи многодетные. Сегодня мини-отели приносят в бюджет города полтора миллиарда налогов в год.

Если хостелы закроются, то, специалисты уверены, под ударом окажутся тысячи петербуржцев – и предпринимателей, и работников. А главное, пострадают туристы, которые не готовы сменить бюджетный хостел даже на трехзвездочную гостиницу. Большая часть экономных вояжеров приходится на внутренний туризм, активно пропагандируемый.

– Сейчас в Петербурге годовая загрузка средств размещения – 70-75 процентов, – рассказывает зампред Комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия. – Новый закон приведет к тому, что она будет на уровне 85-90 процентов. Реально в Петербурге малыми средствами размещения – хостелами, мини-гостиницами – пользуются два миллиона туристов в год. И, если даже допустить, что половина из них позволит себе потратиться на номер в гостинице, то где будет жить еще миллион туристов, непонятно. Мы просто можем их потерять.

При этом «нумера» вне закона, которые как раз портят соседям жизнь, только получат новых клиентов.

– Законопроект не выполняет задачи, которые якобы решает: обеспечение порядки, борьба с терроризмом, – отмечает руководитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей Петербурга Константин Тимохин. – Он только загонит эти проблемы вглубь. Потому что даже те, кто сейчас работает открыто, вынужден будет уйти в тень. А вопросы безопасности и терроризма можно решать другими способами, это вообще в компетенции Росгвардии и полиции.

ЛЕСТНИЦА ПОД КРЫШУ

По новым порядкам, хостельерам придется переводить свои квадратные метры в нежилые помещения. Вот только успеть сделать это до октября, говорят представители бизнеса, нереально, особенно если мини-гостиница работает в доме-памятнике.

– К тому же, СанПин уже запрещает жить в нежилом фонде, – добавляет Алена Енова. – Не получится ли так, что мы преодолеем все финансовые сложности, соберем огромное количество документов и переведем помещения в нежилые, а нас потом как раз из-за этого и начнут закрывать?

Еще одна проблема, которую в Петербурге, городе-музее, решить практически невозможно, – требование отдельного входа у хостелов.

– У нас в центре сплошь подохранные здания, – подчеркивает депутат ЗакСа Петербурга Ирина Иванова. – Прорубить дверной проем и построить лестницу на пятый этаж, где частенько располагаются мини-отели, никто просто не позволит. Препонов настолько много, что на перевод помещения в нежилые может уйти целый год.

В ЗакСе надеются, что федералы позволят регулировать региональным властям ситуацию в регионах. Бизнес-омбудсмен подготовил письмо уполномоченному при президенте Борису Титову. Смольный обещает предпринимателям максимальное содействие.

– Но однозначно получат поддержку только 1 400 объектов: остальные работают вне законодательного поля, – подчеркивает Нана Гвичия. – Поэтому сейчас главное, чтобы все прошли классификацию.