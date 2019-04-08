Ночью в Петербурге прорвало две трубы, один человек погиб

Трагические события произошли в Петербурге в ночь на понедельник, 8 апреля. Сразу в двух местах в Красносельском районе прорвало трубы с горячей водой. Первый инцидент случился на проспекте Ветеранов возле дома №152. Пострадала только машина. Второй, намного печальнее, на 2-й Комсомольской улице. Там погиб человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/701773" frameborder="0"></iframe> Коммунальная авария в Петербурге около дома №49 по улице 2-й Комсомольской.

- Около трех часов ночи 8 апреля у жилого дома №49/1 на 2-й Комсомольской улице прорвало трубу с горячей водой. Струя кипятка стала бить в дом. Есть жертвы, - с горечью сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, в результате коммунальной аварии погиб человек. Струей кипятка из лопнувшей трубы выбило окно на первом этаже и убило женщину, которая находилась в квартире. Её сын - мужчина около 30 лет - получил ожоги. Всех жителей дома, в который начал заливать поток кипящей воды, эвакуировали в соседнее здание школы. О том, есть ли еще пострадавшие, не сообщается.

Автомобиль провалился в яму после прорыва трубы на проспекте Ветеранов в Петербурге .

Второй инцидент произошел совсем недалеко от места трагедии тоже ночью. В «кармане» на проспекте Ветеранов у дома №152 в том же Красносельском районе тоже прорвало трубу, в результате чего размыло асфальт настолько, что в нем образовалась большая дыра. В яму с горячей водой провалился автомобиль-микроавтобус «Мерседес Спринтер». Весь проспект затянуло густым белым паром.

- Просто безобразие. Прорывы круглогодичные независимо от времени года и температуры, - возмущаются местные жители.

Экстренные службы уже работают в обоих местах аварии. На данный момент «Теплосеть» и МЧС Петербурга еще не сообщили о трагедии.