Блокадница из Петербурга в 80 лет рисует картины по урокам в Youtube

Нина Яковлева из Санкт-Петербурга доказала: осуществить мечту никогда не поздно! В 76 лет бывшая учительница освоила новую профессию и стала… художницей. 26 апреля пенсионерке исполнится 81 год, а в ее галерее уже более пятидесяти работ. Пишет Нина Васильевна маслом, и теперь у нее новая мечта: собственная выставка. «Комсомолка» побывала в гостях у петербурженки и узнала ее историю жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/700866" frameborder="0"></iframe> Когда старость не в тягость.Артем КИЛЬКИН

«ОТЕЦ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ Я СТАЛА УЧИТЕЛЕМ»

Когда началась блокада Ленинграда, Нине Яковлевой было всего три года. Она вместе с папой, мамой и старшей сестрой жила тогда на 11-й линии Васильевского острова. Отец работал в милиции и в те непростые времена появлялся дома лишь раз в две недели.

Нина Васильевна впервые взяла кисть в руки, когда вышла на пенсию.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я была ребенком, который только начал узнавать мир, и вдруг война, - вздыхает Нина Васильевна. - Можно сказать, я росла вместе с войной. До сих пор помню, как каждый раз во время налетов раздавалась сирена, и мы бежали в бомбоубежище. Одно время оповещений стало так много, что мама как-то махнула рукой и сказала: «Не пойдем сегодня прятаться, будь что будет». И именно в тот день в наш дом попал снаряд. Снесло половину здания, погибли наши соседи, а нас не тронуло. Судьба.

После войны Яковлева окончила школу и уже хотела подавать документы на художественный факультет, но отец строго запретил: дескать, что это за профессия - художник?! Так Нина Яковлева отучилась на педагога и стала работать учителем начальных классов, а затем и завучем стала. Появилась у Нины Васильевны и семья: муж и двое детей. Думать об искусстве было некогда.

- Потом внуки появились, и я не могла себе позволить заниматься живописью, - вспоминает пенсионерка. - Но я всегда любила ходить в галереи: Эрмитаж и Русский музей. Я смотрела на работы великих художников и представляла, как когда-нибудь возьму в руки кисти.

Блокадница любит писать пейзажи.Фото: Артем КИЛЬКИН

«О МЕЧТЕ НАПОМНИЛА ДОЧКА»

В 76 лет Яковлева уволилась из школы. Ее внуки выросли, появилось свободное время. И тут младшая дочь Анастасия, зная о любви матери к живописи, предложила ей записаться на курсы художников.

- Нас учили рисовать только акварелью, а мне хотелось писать маслом, - рассказывает женщина. - Тогда я спросила у педагога: «А маслом-то мы будем когда-нибудь рисовать?» Он сказал: «Нет». И я ушла. Это было каким-то толчком для меня. Я начала искать видео-уроки художников в Интернете. И первый, кто меня вдохновил, был Игорь Сахаров - импрессионист. Благодаря его роликам я написала свои первые работы.

СЕМЬЯ - ГЛАВНЫЙ ЦЕНИТЕЛЬ ТВОРЧЕСТВА

Нина Васильевна признается: перед тем как приступить к очередной работе, она долго просматривает разные группы современных художников в соцсетях - вдохновляется. Но со своим основным стилем давно определилась. Ей нравится писать пейзажи, города и море.

Яковлева написала уже десятки картин в стиле импрессионизма и реализма.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Как-то дочь уговорила меня выставить одну работу в паблике «Начинающие художники» на Фейсбуке, - улыбается пенсионерка. - И буквально за два дня я получила 283 лайка и 35 восторженных комментариев. Это меня воодушевило на дальнейшую работу. Я не ожидала, что посторонние люди будут меня хвалить. Мне бы хотелось утроить выставку, потому что не хватает независимой оценки посторонних людей. Близкие ведь восторгаются по-своему, они меня любят - они сейчас главные ценители моего творчества.

Сейчас у Нины Васильевны есть мысли о персональной выставке.Фото: Артем КИЛЬКИН

Но был один комментарий в Сети, который все же расстроил блокадницу:

«Вот что надо было делать раньше! Как жаль, что столько времени потратила не на то - на работу, которая не радовала», - написала одна из подписчиц паблика. Но Нина Яковлева объясняет, что не жалеет об учительской карьере. Ведь свою мечту - стать художником - она все же осуществила!