Битва желудков: Петербургские обжоры сразились в поедании бургеров на скорость

Поедание на скорость бургеров, пирогов или хот-догов, как правило, чисто американское развлечение. Однако бодибилдеры и простые петербуржцы показали настоящий класс на фестивале по культуризму в Северной столице 7 апреля. Шестеро голодных мужчин схлестнулись в битве желудков и показали, как на самом деле надо есть булку с котлетой.

Мужчины старались съесть побольше и побыстрееФото: Олег ЗОЛОТО

- Два знаменитых спортсмена бросают вызов всем желающим! Абсолютный Чемпион России по бодибилдингу, участник силового шоу «Петербург-Атлетик» Сергей Зебальд и стронгмен, мастер спорта по пауэрлифтингу, рекордсмен Книги Рекордов России Максим Баруздин будут сражаться друг с другом и теми,кто захочет сразиться с ними, - анонсировали соревнование организаторы мероприятия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/701895" frameborder="0"></iframe> Конкурс по скоростному поеданию бургеров прошел в Санкт-Петербурге.Олег ЗОЛОТО

На старте поеданий собрались шестеро участников. Кто-то потирал руки в предвкушении, некоторые ловили глазами поддержку из зала, а особо смышленые заранее расслабляли ремни на поясе, чтобы побольше влезло.

Голодные мужчины сразились в обжорствеФото: Олег ЗОЛОТО

Три, два, один. И голодные мужчины с остервенением начали поглощать один за другим бургеры, пережевывая их с невероятной скоростью.

В Петербурге прошло состязание по поеданию бургеровФото: Олег ЗОЛОТО

В финал в итоге вышли только трое. Сверкнув на друг друга глазами, они глотнули воды, чтобы протолкнуть по пищеводу еду и приготовились к продолжению боя. Сколько в итоге было съедено бургеров, казать сложно. Соревновавшиеся ели так, словно не ели неделю. В итоге определился победитель. Молодой парень по имени Никита, выиграв приз, показал присутствующим свой прекрасный атлетический торс. Видимо, его фигуре фаст-фуд идет только на пользу.