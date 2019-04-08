ЦСКА – СКА. 9 апреля 2019: Прогноз на матч Кубка Гагарина

Прогноз на матч Кубка Гагарина ЦСКА – СКА 9 апреля 2019 – 2:3 (победа СКА)

Никто не хотел уступать – под таким лозунгом проходит финал Западной конференции. После двух побед ЦСКА на старте серия обещала быть скучной и предсказуемой. Так же, как и хоккей, который демонстрировали два армейских клуба.

Но потом дерби понемногу раскочегарилось, с каждой новой встречей заклятых соперников жару и прибавлялось все больше. Точкой кипения стал шестой матч, который состоялся в воскресенье в Петербурге.

Тут было все: драки, кровь на льду, жесткие «хиты», камбэки и видео-просмотры. СКА вел 2:0, но легко свое преимущество растерял, чтобы в третьем периоде все-таки вырваться победу – 3:2. И вновь сравнять счет в серии 3-3.

И во вторник команды начнут с чистого листа. Без права даже на малейшую помарку. Писать всю историю придется начисто.

Без сомнений, руки и ноги у хоккеистов начали дрожать уже в воскресенье вечером. Вопрос, у кого больше? Ведь исход седьмого матча будут решать уже только крепкие нервы.

Конечно для КХЛ серии из семи матчей – очень редкое явление, чтобы искать тут какие-то закономерности. Ну, без сомнения, самый богатый клуб лиги нынешнего сезона – ЦСКА – будет на неудачу реагировать намного острее. Точнее, его руководство. Отдаст московский клуб серию, в котором вел 2:0, и выводы последуют мгновенные. Причем, очень жесткие. Жди перестановки на всех уровнях. И, такая мыслишка, наверняка уже закралась в головы тренеров и игроков ЦСКА, и их потихоньку точит.

Илье Воробьеву и его подопечным проще. Они и так уже почти сделали чудо, вырвав три сражения у фаворита. Так, почему бы, еще раз не удивить общественность?

Против петербургской команды только неудачная статистика матчей в Москве – семь последних визитов в Первопрестольную завершились для нее неудачно. Но любые цифры рано или поздно отправляются в утиль.

Тем более, что в состав СКА вернулся «Волшебник» Павел Дацюк, способный сотворить чудо в любом матче. И, знающий, как выигрывать кубковые сражения – на его счету два Кубка Стэнли и Кубок Гагарина в составе СКА. Кстати, главный трофей КХЛ у армейцев Петербурга добывали уже 18 человек. И главный тренер Илья Воробьев – только еще в «Магнитке». Так что в плане опыта баталий на таком уровне у армейцев тоже большое преимущество. Осталось его реализовать.

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