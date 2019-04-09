2019-04-09T11:15:55+03:00
Происшествия

Школьницы пожгли дом соседки ради эффектного видео в соцсетях

Родители девочек, покрывая дочерей, обещали возместить погорелице из Ленобласти ущерб [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Школьницы сожгли дом в Ленобласти ради лайков в ИнстаграмШкольницы сожгли дом в Ленобласти ради лайков в ИнстаграмФото: СОЦСЕТИ
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Многие жалуются на то, что современные дети и подростки стали очень зависимы от социальных сетей. Ради лаков и комментариев они готовы на все: делать опасные селфи, избивать животных и бездомных, устраивать пожары. Во вторник, 9 апреля, стало известно, что три подружки-школьницы забрались в недостроенный дом и решили его сжечь. Это произошло еще 6 апреля.

- Около шести часов вечера 6 апреля поступило сообщение о пожаре в деревне Турышкино Кировского района Ленинградской области. На Новой улице горел частный дом на площади 24 квадратных метра, - сообщила пресс-служба МЧС.

Поджог дома в деревне Турышкино школьницами ради лайков .https://vk.com/unreleased_dtp

Через час пожарные потушили огонь. Позже из социальных сетей стало известна причина пожара. Три девочки забрались в недостроенный дом в деревне и решили повеселиться. Разожгли костер в полуразобранной печи и совершенно не беспокоились о том, что огонь начинает перекидываться на деревянные пол. Разумеется, все происходящее девочки снимали на мобильные телефоны и транслировали в Инстаграм.

На видео видно, как школьницы со смехом бегают по дому, подкидывают бумагу в костер, а после выбегают на улицу. Пламя к этому времени успевает сильно охватить деревянное здание.

- Этот дом строила женщина практическими своими силами, сперва был металлический вагончик, потом пристраивалась, но не получилось, так как были семейные проблемы и она перестала ездить на стройку, но за домом присматривали, чтобы не было никаких проблем, - рассказали местные жители в социальных сетях.

Будут ли наказаны школьницы за свои «игры», пока не известно. Как отмечают в социальных сетях, отец одной из девочек спокойно заявил, что за все, что натворила его дочь, заплатит. Видимо, в угол школьниц ставить не собираются. Сами девочки свои аккаунты в Инстаграм уже закрыли или удалили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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