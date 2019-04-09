Cypress Hill выступят в Петербурге 2 июля 2019 года

2 июля 2019 года в Санкт-Петербурге состоится концерт группы Cypress Hill. В клубе A2 Green Concert музыканты представят свой новый альбом «Elephants on Acid». Этот релиз поклонники группы ждали долгих восемь лет, но оно того стоило! Cypress Hill в очередной раз доказали, что слово «культовый» - это про них.

Новый альбом не похож на предыдущие работы. Он вдохновлен психоделической эстетикой музыки 60-х и 70-х годов. Инструментальные партии получились необычными, такого звучания у CH вы еще не слышали. А на концертах саунд будет еще мощнее: к группе присоединится DJ Mixmaster Mike, который в свое время работал с легендарными Beastie Boys.

Не пропустите крутое шоу от главных латино-рэперов Америки. Билеты на концерт Cypress Hill в клубе A2 Green Concert уже в продаже.

Мероприятие начнется в 20:00. Возрастной ценз - 16+.

Билеты: 2500 рублей.