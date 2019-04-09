2019-04-09T20:36:23+03:00
Общество

Метро ждать слишком долго: из Кудрово в Петербург могут протянуть канатную дорогу

О неожиданном проекте рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Петр КИБЕР
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В Москве канатная дорога пользуется популярностью. Возможно, что новый вид транспорта появится и в Кудрово.В Москве канатная дорога пользуется популярностью. Возможно, что новый вид транспорта появится и в Кудрово.Фото: Алиса ТИТКО
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Транспортная проблема Кудрово - одного из двух самых молодых городов в России (вторым недавно стал областной же Мурино), давно стала притчей во языцех. Местные жители, 90 процентов которых работает в соседнем Петербурге, часами стоят в пробках по утрам и вечерам. Но решение, предложенное губернатором Ленобласти нельзя назвать тривиальным. Из Кудрово до метро могут построить канатную дорогу.

КАРТИНА ДНЯ. Петербург - столица Арктики, а в Кудрово собираются строить канатную дорогу до ближайшей станции метро

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- Мы сегодня рассматриваем альтернативные виды транспорта, и один из них - это канатный. У нас есть инвестор, который предлагает это сделать. Мы посмотрели расчеты, это абсолютно спокойно реализуемый проект, - заявил глава 47 региона Александр Дрозденко.

По словам губернатора Ленобласти, канатная дорога - хороший выход из ситуации, пока в Кудрово не появится метро. Тем более, что строительство «канатки» обойдется дешевле скоростного трамвая, о котором также шли разговоры, а в реализации будет удобнее.

- Не нужны никакие дороги, не нужны особые согласования, и расстояние там небольшое. Если Петербург это согласует, то это достаточно хороший альтернативный вид транспорта, - заявил Дрозденко, добавив, что посмотрел расчеты и убедился, что проект «абсолютно окупаемый».

Канатные дороги есть во многих городах России. В Нижнем Новгороде, например. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Канатные дороги есть во многих городах России. В Нижнем Новгороде, например.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По предварительной информации, канатная дорога пойдет из центра Кудрово до станции метро «Улица Дыбенко». Вагончики будут двигаться на высоте 50 метров и курсировать в режиме нон-стоп. Длина трассы составит около 4 километров. Представить проект должны в течение месяца.

Напомним, что Кудрово - город с населением около 50 тысяч человек, непосредственно граничащий с Петербургом. В настоящее время территория Кудрово продолжат активно застраиваться. Квартиры здесь покупают как петербуржцы, так и приезжие с других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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