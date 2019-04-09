В Петербурге суд вернул трансгендера-печатницу на работу и присудил ей почти 2 миллиона рублей компенсации

Фрунзенский районный суд Петербурга вынес решение, которое может стать знаковым для всех трансгендеров (людей, сменивших пол) в России. Согласно вердикту, Анна Григорьева. бывшая ранее Николаем, может вернуться на работу в типографию, откуда ее уволили после перемены пола.

- Увольнение Григорьевой с должности печатника участка глубокой печати признано незаконным; приказ об увольнении признан незаконным; Григорьева восстановлена на работе в указанной должности, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Кроме этого суд взыскал в пользу истицы заработную плата за время вынужденного прогула в размере 1 849 920 рублей 64 копеек и моральный в 10 000 рублей.

Надо сказать, что это первый подобный случай в России, когда новоявленной женщине удалось отстоять свое право на мужскую профессию. А начиналось все в 2017 году, когда печатник с многолетним стажем осознал, что он любит свою профессию, но заперт в чужом теле. После прохождения обязательных психологических процедур врачи дали добро на операцию и Николай превратился в Анну.

Вот только на работе его встретили неприветливо. Не из-за предубеждений, а из-за списка мужских профессий, которым женщинам по причине вредности заниматься нельзя. Печатницу-трансгендера моментально уволили. Чтобы отстоять право на труд Анна пошла в суд. В первый раз в иске было отказано, но когда нанятые ЛГБТ-группой «Выход» юристы привели в пример практику Верховного суда, где говорится только об угрозе материнства. А оно, по понятным причинам, для женщин, «перерожденным» из мужчин, невозможно.

Другими словами, если нет угрозы для деторождения, то список вредных, а потому доступных только для мужчин профессий, не может быть основанием для отказа в работе. И Фрунзенский суд Петербурга прислушался к доводам юристов. Теперь Анна вновь может работать печатником, впрочем, на старое место она вряд ли вернется. У девушки другие планы на жизнь.

Впрочем, решение еще может быть оспорено, однако в «Выходе» надеются, что этого не произойдет и прецедент будет создан.