Вячеслав Володин: «Нужно ввести уголовное наказание для пьяных водителей, по вине которых в ДТП погибли люди»

В здании СПбГУП в среду, 10 апреля, принимали высоких гостей. На встречу со студентами пришел спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. В мероприятии также приняли участие ректор СПбГУП Александр Запесоцкий, первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев и председатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков.

Началось все с экскурсии по вузуФото: Олег ЗОЛОТО

СЕЛ ЗА РУЛЬ НЕТРЕЗВЫМ - ЗА РЕШЕТКУ

Началось все с экскурсии - гости прошлись по светлым коридорам, просторным залам библиотек, аудиториям, оборудованным по последнему слову техники. Наконец, уселись за «круглый» стол. И хотя обсуждение не носило официального характера, говорили все же об очень важных вещах. Например, об ужесточении ответственности для пьяных виновников ДТП со смертельным исходом. Как раз сейчас в верхах прорабатывается вопрос о введении уголовного наказания для таких автомобилистов, предусматривается вплоть до 15 лет лишения свободы. Председатель Госдумы привел страшную статистику, которая является главным аргументом.

- Ежегодно более 4000 человек погибают под колесами пьяных водителей, более 20000 — становятся инвалидами, - отметил спикер. – Представьте себе, за пять лет под колесами пьяного водителя исчезает целый город! Мы пришли к выводу, что нам необходимо менять законодательство, чтобы остановить это. Поэтому и обсуждается вопрос о введении уголовной ответственности для виновников ДТП с жертвами.

Студенты не стеснялись задавать вопросыФото: Олег ЗОЛОТО

ЧТО ЛУЧШЕ - 36 ИЛИ 40 ЧАСОВ

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов — один из лидеров высшего образования в России, готовящий специалистов в области конфликтологии и решения трудовых споров. Не удивительно, что студенты задавали вопросы как раз из этой области.

- Расскажите, а возможны ли изменения в действующее трудовое законодательство?

- Вопросы трудовых отношений требуют постоянного анализа и совершенствования, - ответил спикер. – Это особенно важно в условиях цифровой экономики, когда рынок труда серьезно меняется. Лучше десять раз изучить вопрос, а потом принимать какие-то поправки. Главное, сделать все для того, чтобы, с одной стороны, защитить трудовые права людей, а с другой стороны, обеспечить развитие экономики России. В частности, мы не поддерживаем идею увеличения рабочего дня для женщин на селе.

Напомним, Минтруд обсуждает возможность отмены сокращенной 36-часовой недели для жительниц сел и увеличении ее до 40 часов, как у всех остальных работников. При этом, заметим, зарплата не вырастет. По поводу этой инициативы развернулась настоящая дискуссия, предстоит еще не один раз ее обсудить, уже на другом уровне.

Вячеслав Володин также рассказал об еще одном важном вопросе, который стоит повесткой завтрашнего дня.Фото: Олег ЗОЛОТО

Вячеслав Володин также рассказал об еще одном важном вопросе, который стоит повесткой завтрашнего дня. Депутаты Госдумы планируют в первом чтении рассмотреть правительственный законопроект о поправках, совершенствующих закон о госзакупках. И он сейчас в приоритете.

- У нас в этом году начинают реализовываться новые нацпроекты. Если мы затянем принятие этого закона, тогда у нас все национальные проекты, госпрограммы будут проходить по старому законодательству. А оно, откровенно говоря, имеет большие изъяны, которые ведут к затягиванию процедур, - отметил Володин.