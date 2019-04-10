2019-04-10T11:24:51+03:00
Происшествия

Остановите, я выйду: Петербургский Халк кулаком выбил стекло в движущемся поезде метро

После погрома неадекватный пассажир вышел на ближайшей станции
Лилия КОЗЛОВА
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Неадекват выбил стекло в движущемся поезде петербургского метро Фото: скрин с видеоНеадекват выбил стекло в движущемся поезде петербургского метро Фото: скрин с видео
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Вечером во вторник, 9 апреля, в метро Петербурга явно была некая аномальная зона. В одном из вагонов поезда, мчащегося по синей ветке подземки, случилась концентрация неадекватно ведущих себя людей. Видать, весна очень ярко действует на людей с неуравновешенной психикой. Сначала пассажиры наблюдали за мужчиной, который выглядел так, словно принял большую дозу наркотиков. Но завершение поездки оказалось куда более фееричным.

Один из пассажиров метро в Петербурге снял на видео, как некий мужчина в красном сидит в вагоне и очень активно жует шоколадку. Вроде бы ничего особенного. Но нет. Гражданин, выглядит подозрительно и явно находится где-то глубоко в своем мирке, как предположили очевидцы, из-за психотропных веществ. Но резкий поворот событий даже его заставил резко протрезветь.

- Тот момент, когда смотришь фильм с очевидным сюжетом и начинаешь уже скучать, но появляется неожиданный герой, который спасает всю картину, - шокировано комментируют видео пользователи в социальных сетях.

Мужчина выбил стекло в движущемся вагоне метро Петербурга.

Неожиданно мирную обстановку в вагоне меняет здоровый мужчина в кожаной куртке. Господину так сильно хотелось выйти, что во время движения поезда он начал выбивать с ноги железную дверь в вагоне. Когда у него ничего не вышло, то замахнувшись здоровенным кулачищем, в один удар он разбил стекло на мелкие осколки.

Благо, больше свои кулаки мужчина применять не стал. Через несколько секунд поезд остановился на станции «Парк Победы» и пассажир, раздвигая двери руками, со звериным оскалом выскочил наружу. Что так сильно взбесило гражданина, не известно. Однако пользователи сети предполагают, что господа в красном и черном употребляли одни и те же наркотики.

Как отмечают пассажиры, поезд проследовал дальше, однако в данный вагон с «проветриванием» больше людей не запускали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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