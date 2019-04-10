Блокадная подстанция и закулисье театров: В Петербурге можно будет бесплатно попасть на уникальные объекты

«Пройти туда, куда не пускают простых смертных, и увидеть то, что скрыто». Таков девиз команды «Открытого города». Большой социальный проект, который организуют КГИОП и местное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, в городе знают и любят. Он интересен не только гостям Северной столицы, но и коренным петербуржцам. Скажем больше, выстраивается целая очередь из желающих, ведь тут все маршруты проходят по тем объектам, которые в обычной жизни закрыты от посторонних глаз. За три года активисты провели экскурсии по 150 старинным зданиям: особнякам, заводам, театрам, банкам и многим другим помещениям.

- К примеру, в 2016 году мы впервые в «новейшей истории» вошли вместе с посетителями в здание бывшего Германского посольства. В наши дни там располагается Министерство юстиции и действует особый пропускной режим, - рассказывает пресс-секретарь проекта Елена Кузнецова. - В 2017-м открыли для жителей и гостей города красивейший особняк Кельха - богатейшего барона Российской империи. Сейчас этот дом на улице Чайковского находится в ведении государственного университета.

Среди других находок, находящихся в стороне от исхоженных туристических тропок, - доходный дом Елисеевых, которым в наше время заведует ИТМО, исторические корпуса Кировского и Ижорского заводов, Петергофские конюшни. И сложно сказать, что интереснее. А в новом сезоне этот список пополнят еще как минимум шесть объектов.

Первая экскурсия состоится уже в ближайшие дни. Главной «точкой интереса» на маршруте станет легендарная блокадная подстанция, с которой в годы оккупации Ленинграда отправлялись грузовые и пассажирские трамваи. Программа ожидается насыщенная: в нее входит рассказ о блокадных годах, поездка на настоящем ретро-трамвае 30-х годов и выступление реконструкторов.

Блокадная подстанция. Фото: Александр РАСКОПИН

- И это еще не все, - продолжает Кузнецова. - На этот раз мы решили показать закулисье петербургских театров. Как больших и популярных, наподобие Мариинского и Театра имени Комиссаржевской, так и менее известных, расположенных в старинных резиденциях и особняках, например, в доме Кочневой на набережной реки Фонтанки.

Особняк фон Дервиза. Фото: Александр РАСКОПИН

Итак, что увидим? Помимо уникальных исторических интерьеров, можно послушать рассказы театральных деятелей, погулять по закрытым залам и комнатам и, конечно, сделать много-много фото на память.

Театр имени Комиссаржевской. Фото: Александр РАСКОПИН

- Сезон проекта стартует 18 апреля и продлится до декабря 2019 года, - отмечает наш собеседник. - Сейчас у нас на сайте уже зарегистрировано более двадцати тысяч человек, так что стоит поторопиться, ведь количество мест ограниченно.