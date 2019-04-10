Билеты на концерт Rammstein 2 августа 2019 года в Санкт-Петербурге: Старт финальных продаж
В рамках Europe Stadium Tour 2019 немецкие рокеры зажгут на «Газпром Арене»
Билеты на концерт Rammstein 2 августа 2019 года в Санкт-Петербурге.
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Внимание! Горящая новость! Организаторы концерта Rammstein в Санкт-Петербурге объявили о старте финальных продаж на шоу 2 августа 2019 года на «Газпром Арена».
В связи с окончательным утверждением конфигурации сцены, в продажу поступили дополнительные места! Финальная партия билетов совсем небольшая, поэтому стоит торопиться!
Ловите свой шанс попасть на это грандиозное шоу по ссылке. Стоимость билетов начинается от 3500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU