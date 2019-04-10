Огород, амфитеатр и качели: как преобразится набережная Карповки

Проект по благоустройству набережной реки Карповки в Петербурге уже называют уникальным. Ведь он стал примером того, как жители города могут участвовать в создании комфортной для самих себя зоны отдыха. За идею превратить унылую и серую территорию в современное общественное пространство еще два года назад взялась инициативная группа «Друзья Карповки». Вместе с администрацией Петроградского района активисты провели исследование набережной и оценили потенциал территории. А затем началась разработка концепции проекта. В этом участвовали не только специалисты – проектировщики, архитекторы, дизайнеры, – но и сами петербуржцы.

Серая набережная станет красивой зоной отдыха у воды. Фото: vk.com/karpovkafriends

Прежде чем проект был согласован в апреле 2019-го, в Петроградском районе прошло немало его обсуждений. Эксперты, представители администрации, местные жители и активисты пытались прийти к общему знаменателю. Определиться с тем, какая же нужна зона отдыха горожанам, помог и соцопрос.

– Так в процесс преображения набережной на ранних этапах вовлекается множество интересных и неравнодушных людей, – рассказала «КП-Петербург» координатор движения «Друзья Карповки» Екатерина Кораблева. – Впоследствии они будут заботиться о новых общественных пространствах, которые отвечают их потребностям, и к созданию которых они приложили усилия. Среди «Друзей Карповки» много социологов, архитекторов, художников, экологов, учителей. И они готовы помогать друг другу реализовывать самые необычные идеи. Например, мастерскую во дворе, образовательный курс о реке или плавучий сад!

ОТ АРТ-ОБЪЕКТОВ ДО ОГОРОДА

Теперь же окончательно стало ясно, чего и когда ждать жителям Петроградки. Набережная вдоль зданий Первого медицинского и петровских казарм гренадерского полка начнет преображаться уже этим летом. Проектированием занималось архитектурное бюро «Нескучный сад».

– Предполагается, что в срок до 1 сентября 2019 года Администрацией Петроградского района будет осуществлен 1-й этап данного проекта, который включает благоустройство набережной от улицы Чапаева до Медицинского университета имени академика Павлова, – отмечают в Комитете по градостроительству и архитектуре. – Общий объем расходов по его реализации, включая проектирование 1-го этапа, согласно предварительным расчетам, составляет 65,3 миллиона рублей.

Качели под навесом расположатся в центральной части пространства. Фото: vk.com/karpovkafriends

Конечно, не обойдется без велодорожек и прогулочной пешеходной зоны. Променад растянется вдоль Карповки. А к реке сделают красивые спуски, где можно будет посидеть. При этом все продумано: от петербургской непогоды или редкого жаркого солнца защитит навес.

Оборудованная детская площадка и место для спортивных занятий – это тоже появится на набережной. Но центром притяжения должен стать амфитеатр. Эта зона отдыха с видом на воду будет хороша и для проведения районных мероприятий. Рядом с центральной площадкой расположатся качели под навесом: это удовольствие не только для детей, но и для взрослых!

В проекте благоустройства набережной Карповки предусмотрены детская и спортивная площадки. Фото: vk.com/karpovkafriends

Общественное пространство обзаведется и арт-объектами. Так, например, прогуливающихся у реки горожан встретит композиция «Карп». А вот самой необычной частью на набережной станет, пожалуй, общественный огород. Да, у Карповки появятся городские грядки.

– Общественный огород – это инициатива жителей, которые хотят заниматься садоводством в центре города, – говорит Екатерина Кораблева.

Конечно, зелень у реки появится и не только в рамках огорода. К имеющимся деревьям добавят и новые.

КСТАТИ

На этом идея реконструкции набережной не заканчивается. Активисты надеются на второй этап – ведь многие задумки и желания местных жителей пока воплотить не удается. Так, например, пока трудно сделать понтонную набережную и оборудовать спуск для сапсерферов. Это требует непростых согласований и разрешений. А чтобы построить многофункциональный павильон с кафе необходимо прокладывать инженерные коммуникации.

– Мы знали, что не все из того, что мы хотим видеть на набережной, может быть реализовано на этом участке, и хотим продолжения! Только если мы покажем свой интерес и готовность участвовать, город будет выделять средства на дальнейшее развитие набережной, – говорят в инициативной группе.