График отключения горячей воды 2019 в Санкт-Петербурге по всем районам

В ближайшее время в Санкт-Петербурге закончится отопительный сезон, а следом за ним последует плановой отключение горячей воды. Оно начнется с 21 мая. И уже известен график отключения горячей воды в Санкт-Петербурге в 2019 году.

«Теплосеть» уже определила сроки, когда в городе начнутся гидравлические испытания для проверки надежности тепломагистралей. Под проверку попадут 30 тепломагистралей.

- С 21 мая по 31 августа 2019 года будут проведены техническое освидетельствование, испытания на прочность, диагностика, ремонт и перекладка тепловых сетей, а также реконструкция центральных тепловых пунктов, - сообщила пресс-служба «Теплосети».

В среднем в домах петербуржцев горячую воду летом 2019 года будут отключать на 3-5 дней.

График отключения горячей воды 2019 в Санкт-Петербурге

Район: Адмиралтейский

Адрес: Парфеновская ул., дом 4

Когда отключат горячую воду: с 4 по 7 сентября

Район: Всеволожский (г. Всеволожск)

Адреса: Березовая роща пр-д., дома №№ 1, 2, 2 к. 1, 3, 4, 5, 6 к. 1, 6 к. 2, 7, 9; Шинников ул., дома №№ 1 к. 1, 1 к. 2, 1 к. 3, 1 к. 4, 2 к. 1, 2 к. 4, 3 к. 1, 3 к. 2, 3 к. 3, 5.

Когда отключат горячую воду: c 19 по 22 августа 2019 года.

Адреса: п. Щеглово (ЖК "Щегловская усадьба"): дома №№ 11, 15, 1А, 6, 7, 8, 9, 21, 29, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 91.

Когда отключат горячую воду: c 15 по 18 августа 2019 года.

Адреса: Новое Девяткино, Арсенальная ул., дома №№. 1 л. А, 2, 4, 5, 7, ул. Флотская, д. 7.

Когда отключат горячую воду: c 8 по 18 июля 2019 года.

Район: Выборгский

Адреса: Береговая ул. дома №№ 18 к. 1, 18 к. 2, 18 к. 3, 18 к. 4, 24, 25 к. 1, 26, 27 к. 1, 27 к. 1 л. А, 28 к. 4, 12 л. А.

Когда отключат горячую воду: c 21 по 24 августа 2019 года.

Район: Калининский

Адреса: Маршала Блюхера пр., дома №№ 11 к. 2, 7 к. 1, 7 к. 2, 7 к. 3, 9 к. 2, 9 к. 3; Полюстровский пр., д. 61 л. А; Чугунная ул., д. 20.

Когда отключат горячую воду: с 1 по 13 июля 2019 года.

Адреса: г. Колпино, улица Понтонная, д. 11 к. 1, д. 7 к. 1, д. 9 к. 1, уч.10.

Когда отключат горячую воду: с 10 по 13 июля 2019 года.

Адрес: п. Усть-Славянка, Советский пр., д. 39 к. 1.

Когда отключат горячую воду: с 3 по 17 июня 2019 года.

Район: Красногвардейский

Адреса: "территория предприятия ""Ручьи"" участок 8 квартал 17 корп. 198.1", "территория предприятия ""Ручьи"" участок 8 квартал 17 корп. 198.2", "территория предприятия ""Ручьи"" участок 8 квартал 17 корп. 203.1", "территория предприятия ""Ручьи"" участок 8 квартал 17 корп. 203.2", "территория предприятия ""Ручьи"" участок 8 квартал 17 корп. 203.3", "территория предприятия ""Ручьи"" участок 8 квартал 17 корп. 206.1", "территория предприятия ""Ручьи"" участок 8 квартал 17 корп. 206.2".

Когда отключат горячую воду:со 2 по 5 сентября.

Адреса: Ветеранов пр., д. 167 к. 6, 169 к. 1, 169 к. 2, 169 к. 3, 171 к. 1, 171 к. 2, 171 к. 4, 171 к. 5, 173 к. 4.

Когда отключат горячую воду: с 8 по 22 июля

Адреса: Стрельна п, Буденного пр-кт, уч. 4, уч.5.

Когда отключат горячую воду: с 8 по 22 июля.

Район: Курортный

Адрес: Сестрорецк г, Воскова ул, д. 18, лит. А.

Когда отключат горячую воду: с 15 по 18 июля.

Район: Московский

Адрес: Киевская ул., д. 3.

Когда отключат горячую воду: с 29 июля по 1 августа.

Район: Невский

Адрес: п. Усть-Славянка, Советский пр., д. 34, к. 3

Когда отключат горячую воду: с 26 по 29 августа.

Адреса: Петро-Славянка п, Советский пр-кт, д. 32, корп. 1.1, лит. А, д. 32, корп. 1.2, лит. А, д. 32, корп. 1.3, лит. А, Советский (Усть-Славянка) пр-кт, уч. 6, Советский пр., д. 34, к. 3, Советский пр., д. 36, к. 3.

Когда отключат горячую воду: с 26 по 29 августа.

Адреса: п. Усть-Славянка, Советский пр., д. 39 к. 1, 41 к. 1, 43 к. 1.

Когда отключат горячую воду: с 3 по 17 июня.

Район: Петроградский

Адреса: Академика Павлова ул., дома №№ 6 к. 1 л. А, 6 к. 2 л. А; 6 к. 3 л. А; 6 к. 5 л. А; 6 к. 6 л. А; 8 к. 1 л. А; 8 к. 2; Медиков пр., дома №№ 10 к. 1 л. А; 10 к. 2 л. А; 10 к. 4 л. А; 10 к. 5 л. А; 10 к. 6 л. А; 10 к. 7 л. А; 10 к. 8 л. А.

Когда отключат горячую воду: с 14 по 17 мая.

Адреса: Вязовая ул, д. 8, лит. А; Вязовая ул., д. 8, л. А

Когда отключат горячую воду: с 10 по 13 июня.

Адрес: Ждановская наб., д. 29

Когда отключат горячую воду: c 13.05.2019 по 16.05.2019

Адрес Ждановская наб., д. 45, л. А

Когда отключат горячую воду: c 03.06.2019 по 06.06.2019

Адрес: Крестовский пр., д. 24 л. Б, д. 26, д. 30.

Когда отключат горячую воду: с 30 мая по 2 июня.

Адрес: Мартынова наб., д. 92 к. 1, д. 92, к. 2.

Когда отключат горячую воду: c 13.06.2019 по 16.06.2019.

Адреса: Морской пр., д. 26; Морской пр., д. 28, л. А и Б; Морской пр., д. 29; Рюхина ул., д. 10, Рюхина ул., д. 12.

Когда отключат горячую воду: c 25 по 28 июня.

Адрес: Корпусная ул., д. 3.

Когда отключат горячую воду: c 17.06.2019 по 20.06.2019.

Адреса: Петровский пр., д. 14, Петровский пр., д. 16, л. А Петровский пр., д. 5 Петровский пр-кт, д. 3, лит. А Петровский пр-кт, д. 3, лит. А, пом. 1Н Петровский пр-кт, д. 3, лит. А, пом. 2Н, Петровский пр-кт, уч. 1, корп. 1 Петровский пр-кт, уч. 1, корп. 2 Петровский пр-кт, уч. 1, корп. 3, Петровский пр-кт, уч. 1, корп. 4 Петровский пр-кт, уч. 2, корп. 2 ул. Ремесленная д.21, лит.А.

Когда отключат горячую воду: c 28 по 31 мая.

Район: Приморский

Адреса: Арцеуловская аллея, дома №№ 23 к. 1, 23 к. 2.

Когда отключат горячую воду: c 12 по 26 августа.

Адреса: Комендантский пр., д. 67, Комендантский пр., д. 69, Комендантский пр., д. 71, Королёва пр., д. 72 к. 1, Юнтоловский пр., д. 47 к. 2.

Когда отключат горячую воду: c 12 по 26 августа.

Адреса: Мебельная ул., д.11 лит.А, д.11 лит.Б.

Когда отключат горячую воду: c 4 по 25 июля.

Адреса: Юнтоловский пр., д. 43 к. 1; д. 45 к. 1, д. 45 к. 2, д. 45 к. 5, д. 47 к. 1, д. 47 к. 3, д. 47 к. 4, д. 47 к. 5, д. 47 к. 6.

Когда отключат горячую воду: с 18 по 21 июля.

Адреса: 3-я Конная Лахта ул, уч. 2, корп. 12, Юнтоловский пр., д. 49 к. 1, д. 51 к. 1, д. 51 к. 2, д. 51, к. 3, д. 51 к. 4, д. 53 к. 1, д. 53 к. 2, д. 53 к. 3, д. 55 к. 2.

Когда отключат горячую воду: с 25 по 28 июля.

Адреса: Юнтоловский пр., д. 49 к. 3, д. 49 к. 4, д. 49 к. 5, д. 49 к. 6, д. 49 к. 7, д. 51 к. 5, д. 53 к. 4.

Когда отключат горячую воду: с 22 по 25 июля.

Район: Фрунзенский

Адреса: Южное шоссе, д. 45 к. 4; д. 47 к. 3, д. 47 к. 4; д. 49 к. 2; д. 49 к. 3; д. 51 к. 1; д. 51 к. 3; д. 53 к. 2; д. 53 к. 3; д. 53 к. 4; д. 53 к. 5; д. 55 к. 1; д. 55 к. 3; д. 55 к. 4; д. 55 к. 5; д. 55 к. 6; д. 57 к. 2 л. А.

Когда отключат горячую воду: с 3 по 6 июля.

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