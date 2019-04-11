Мигранты, которых обвиняют в организации теракта в метро в Петербурге, назвали себя пострадавшими

На заседание 11 апреля по делу о теракте в метро Петербурга пригласили 23 потерпевших, из них смогли явиться только трое.

26-летний Руслан Тарасенков - сотрудник метрополитена. В тот злополучный день он по служебным делам был на "Приморской". С коллегой перешли на "синюю" ветку, попрощались, Руслан успел заскочить в поезд в сторону "Купчина". Попал "в тот самый вагон".

- Поезд набрал скорость - и резкий хлопок, - вспоминает Руслан. - Из-за взрывной волны я оказался в другом месте. Смотрю - на меня движется огромный огненный шар. Меня окатило сверху вниз, было ощущение, что горю. Темно, паника, крики. Думал, что оттуда уже не выйду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/700719" frameborder="0"></iframe> В Петербурге начали судить 11 предполагаемых пособников смертника, взорвавшего бомбу в метро.Олег ЗОЛОТО

Из искореженного вагона мужчина выбрался одним из последних через окно: помогли другие пассажиры.

- Стал искать служебную уборную, чтобы умыться: лицо было обожжено, руки черные. Не осознавал, что могу быть ранен, - вспоминает Руслан. - Но не нашел ее. Поднялся наверх, в главное здание метрополитена. Прошел в отдел кадров. Там мне оказали первую помощь.

Завершая показания, Тарасенков подал гражданский иск. С каждого подсудимого он просит взыскать по сто тысяч рублей.

- Теперь меня мучают головные боли и кошмарные сны. Вспоминаю о том, что случилось, каждый день. Мой отец вскоре после теракта попал в больницу. Даже сейчас у меня болит сердце.

Подсудимый Аброр Азимов, выражая общее мнение соседей по "клетке", сказал, что оставляет иск на усмотрение суда, но виновным себя не считает, и невиновность готов доказать.

- Я не виновата, - сказала и обвиняемая Шохиста Каримова. - Я сама потерпевшая!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/701944" frameborder="0"></iframe> Мать одного из обвиняемых в теракте в метро Петербурга: Мы законопослушные граждане, у нас совесть чиста перед народом.Олег ЗОЛОТО

ОСКОЛОК НОМЕР ВОСЕМЬ

47-летний полковник запаса Николай Николаев возвращался с "Приморской", с собеседования: устраивался на новую работу. Нужно было пересесть на "красную" линию, но "Площадь Восстания" уже закрыли из-за второй - к счастью, вовремя обнаруженной - бомбы.

- Стоял к террористу спиной, правой стороной, все осколки пришлись туда. Один из восьми осколков и сейчас со мной, в позвоночнике, - рассказывает мужчина. - Криков не слышал: из ушей шла кровь. Потом выяснилось, что потерял почти два литра крови, но тогда ничего не чувствовал.

Вместе с одним из работников станции Николаев расшатал и выломал дверь вагона.

- Правая рука восстанавливалась год: сшивали нерв, - добавил Николай. - Пришлось поменять работу (я был специалистом по гражданской обороне). Стал прогрессировать сахарный диабет. В месяц трачу на лекарства около шести тысяч рублей. Хотелось бы компенсацию за затраты и за одежду (50 тысяч рублей). Эти люди подготовили теракт или не эти, утверждать не могу. Но, надеюсь, здесь все определится.

Теракт в петербургском метро унес жизни 15 человек. Шестнадцатый - смертник.

СПРАВЕДЛИВОЕ РЕШЕНИЕ

Агент по недвижимости 30-летний Заур Велиев работает в офисе на "Сенной". 3 апреля 2017-го он вместе с коллегой должен был показать клиенту комнату на "Московской". В подземку спустились втроём: с коллегой ехал его друг. Очень торопились.

- Двери уже закрывались, когда вошёл тот, кто устроил теракт, - рассказывает Заур. - Он встал напротив нас. Когда мы подъезжали к "Технологическому институту", то отошли от входа, чтобы пропустить людей, и оказались от террориста в метрах двух. Через 30 секунд раздался взрыв.

22-летний Акбаржон Джалилов устроил взрыв в петербургском метро 3 апреля 2017 года.

Мужчина держался за поручень. Его било током.

- Когда приехали на станцию, мне пришлось переступать через людей, чтобы выбраться через окно, - говорит потерпевший. - Вся куртка была в кусках...

Наверху Заур встретил товарищей. Только в больнице выяснилось, что у мужчины сломаны ребра.

- Несмотря на то, что много людей погибло, - я сам чуть не погиб, - прошу вынести справедливое решение, - добавил Заур. - Чтобы невиновные не оказались за решеткой. Ведь у них тоже есть родители, братья и сестры.

После допроса потерпевших прокурор вернулась к доказательствам. Сегодня изучают вещи потерпевших и погибших. Также изучили предметы, найденные в вагоне и на платформе станции. В их числе множество металлических шариков диаметром один сантиметр.

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Что происходило в вагоне метро за минуту перед терактом

Поезд с террористом внутри отправился от станции «Сенная площадь» в 14:31. Его ждал переезд длиной всего одна минута и сорок секунд, расстояние – 1,1 километр. Как вспоминал машинист Александр Каверин, в секунду взрыва станция уже была видна, поэтому он и решил продолжить движение. Комсомолка отсмотрела архивные видео перегона между «Сенной» и «Техноложкой». Судя по ним, свет следующей станции виднеется уже на 55-й секунде. Выходит, больше половины пути было пройдено, а после взрыва поезд должен ехать еще около 45 секунд, но все очевидцы говорят – машинист нажал на газ и они понеслись быстрее обычного (подробности).