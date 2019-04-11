Финансовая поддержка Владимира Путина руководства Петербурга - «это квотум доверия»

10 апреля президент России Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Глава государства поддержал планы развития транспортной инфраструктуры «северной столицы» и согласился выделить 10,6 млрд. рублей из Резервного фонда правительства на развитие социальной инфраструктуры города.

«БОЛЬШОЙ ПОДАРОК»

«Мы попали в сложное положение, - признался глава Петербурга. - У нас жилищная застройка опережает социальную, и вот на эти деньги мы выкупим буквально к первому сентября 24 детских садика, 4 школы, 16 офисов врачей общей практики, включая поликлинику и женскую консультацию... Для города это большой подарок!»

Владимир Путин дал указание «по-хозяйски всем этим распорядиться», «чтобы это дошло до людей в нужные сроки и, главное, в нужном качестве». Александр Беглов заверил главу государства, что так и будет сделано.

Кроме того, глава Санкт-Петербурга рассказал о договоренности с РЖД построить до 2024 года шесть путепроводов, которые позволят улучшить дорожную сеть в городе. На проект строительства шести путепроводов город вложит 28 млрд рублей, что составит 60% от общей стоимости проекта.

Владимир Путин отметил, что в Москве такая практика уже эффективно работает.

«Мы это, конечно, поддержим. Развитие транспортной инфраструктуры города будет освобождать центр от лишнего количества машин, экологию будет улучшать, это хорошая практика», - отметил глава государства, пожелав Александру Беглову удачи в работе.

О чем говорит выделение более 10 млрд рублей из Резервного фонда правительства?

«Сейчас федеральные деньги не расходуются направо и налево. Огромная сумма выделяется не просто Петербургу, а под конкретного человека — Александру Беглову, - сообщила политконсультант Алена Август. - Он работает в статусе врио не первый месяц. Видимо, руководство страны решило, что управленец справился с поставленными на этот срок задачами. Оценка первого лица такова — идете в правильном направлении, занимаетесь правильным делом. Мне кажется, что это серьезный квотум доверия».

Отдельно отметим, что деньги выделяются не просто под какие-то маловразумительные «прожекты», а на четко обсчитанные истории улучшения социальной и транспортной инфраструктуры города.

БОГАТСТВО ГОРОДА - НЕПОВТОРИМАЯ АРХИТЕКТУРА

Эксперты отмечают, с приходом Александра Беглова в кресло главы Петербурга существенно улучшилось финансирование городских программ благоустройства. Это делается для того, чтобы сделать Петербург комфортным для жизни.

Особое внимание нового главы города и федерального руководства приковано к улучшению транспортной инфраструктуры города и повышению его безопасности. В ближайшие годы планируется покупка 21 низкопольных трехсекционных вагонов для трамвайных линии Красносельского и Кировского раи онов Петербурга на 2 млрд рублеи . Александр Беглов, также при поддержке президента Владимира Путина смог наладить эффективные рабочие отношения с крупнейшими инфраструктурными компаниями страны. По программе развития железных дорог в город вложат 88 млрд. рублей. Помимо этого, РЖД готово строить железнодорожное кольцо вокруг города и автомобильные переезды.

Градоначальник понимает, что основное богатство «северной столицы» - неповторимый архитектурный облик Санкт-Петербурга. Многие здания находятся в плачевном состоянии. Именно по этой причине в специализированную городскую программу включено 1379 объектов в историческом центре, из них 255 многоквартирных домов имеют сложные и особо сложные фасады, требующие специальных мер по их реставрации. В итоге, за ближайшие 10 лет планируется отремонтировать 255 объектов культурного наследия, на реставрацию которых необходимо выделить 17 млрд рублей . Деньги на эти цели найдут через развитие туристической отрасли и увеличение международного турпотока в город. Планируется введение туристического (гостиничного) сбора.

НЕ БАНДИТСКИЙ, А БЕЗОПАСНЫЙ

Эксперты обращают внимание, что Санкт-Петербург становится не только культурным центром, но и деловым центром. Очевидно, что большой вклад в повышение доходов городского бюджета внесет перенос в город штаб-квартир крупнейших отечественных компаний, которые здесь же будут платить налоги. В город переедут Сургутнефтегаз, Объединённая судостроительная корпорация и ряд других корпораций. Следует отметить, что в рамках договоренностей Александра Беглова с руководством РЖД на налоговый учет в Санкт-Петербург будет переведена одна из ее «дочек» - Федеральная пассажирская компания. Повышение налогооблагаемой базы – прямой путь к решению поставленной Александром Беловым задаче довести бюджет города до 1 трлн рублей.

Руководство города сделали выводы из уроков прошедшей зимы и ясно видят пути улучшения ситуации. Так, будет закуплено значительное количество уборочной техники – 142 единицы комбинированных дорожных машин, 238 тракторов с навесным оборудованием, 91 мультимобиль на сумму 3 миллиарда рублей.

Александр Беглов делает Санкт-Петербург безопасным городом. Уже объявлено об активном развитии системы безопасности, включая новейшие системы видеофиксации, домофоны, «тревожные кнопки», систем антитеррористической защищенности различных объектов. Петербург будет становиться все более безопасным как для его жителей, так и для многочисленных туристов. На эти цели будет выделено порядка 2,8 миллиардов рублей. Проще говоря, Петербург должен ассоциироваться не с бандитизмом, а с безопасностью.

На все перечисленные меры городом будет привлечено 7,8 миллиардов заемных средств. Причем федеральный бюджет возьмет на себя расходы по субсидированию процентной ставки по этому кредиту (800 миллионов рублей).