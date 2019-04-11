Идём в оптику: 7 советов доктора

ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР с офтальмологом Ниной Троицкой 00:00 00:00

Как часто нужно посещать офтальмолога, можно ли проверять зрение в салонах оптики и где находится единственный в стране колледж, в котором учат оптометристов – специалистов по подбору очков. Об этом и не только в эфире программы «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда» рассказала Нина Петровна Троицкая, офтальмолог и главный врач ЗАО «Невская Оптика Холдинг». Самые важные советы – собрали в этом материале.

Смотрите в оба, выбирая оптику

Продажа очков — деятельность медицинская. Посему она подлежит строгому лицензированию. Просто так этот документ никому не дают: получить его можно только при наличии современного оборудования, квалифицированных специалистов и приемного кабинета, соответствующего стандартам. В общем, в любой уважающей себя оптике лицензия будет висеть на самом видном месте. Кроме того, он должна быть и на сайте компании.

Не ждите офтальмолога

В большинстве кабинетов, открытых при магазинах оптики, работают оптометристы — специалисты по подбору средств коррекции зрения, то есть линз (контактных и для очков). Обучаются этому четыре года в колледже. Для России профессия новая, хотя в Европе и США она существует очень давно.

А вы точно оптометрист?

Сегодня в Петербурге работает более 600 оптик. Оптометристов же у нас в стране выпускает только один колледж (кстати, он находится именно у нас, в Северной столице). И то — всего 25 специалистов в год. В общем, кадровый голод налицо. Чтобы удостовериться, что перед вами профессионал, попросите взглянуть на его сертификат (если таковой, конечно, не висит на стене). Не забудьте проверить дату: документ действует пять лет, после которых оптометрист должен повышать квалификацию.

Бесплатные консультации — долой

Чего только не сделаешь в условиях конкуренции, чтобы привлечь клиента. Две линзы по цене одной, вторые очки в подарок, бесплатная консультация... Но если первые два примера имеют право на жизнь, то третьего лучше остерегаться. Зачастую к подобной хитрости в салонах оптики прибегают не из-за щедрости. И даже не из-за маркетинга — скорее всего, в магазине просто нет квалифицированного специалиста. Ведь для «халявной» консультации не нужно оформлять договор, а значит, и юридического факта оказания медицинских услуг нет. В итоге такой «подарочек» может очень дорого обойтись.

Ребенка — только к офтальмологу

Оптометристы не имеют права принимать детей до 18 лет. Но стоять огромную очередь в поликлинике совсем не обязательно. Детские офтальмологи принимают и в оптиках. Например, проконсультироваться у такого специалиста можно в трёх салонах сети «Невская оптика».

Не спешите

Если вы уверены, что у вас имеются глазные патологии, то сначала стоит посетить офтальмолога и пройти полное обследование. Ведь иногда одними только очками делу не поможешь.

Не забудьте карточку

При заболеваниях глаз возьмите с собой в оптику амбулаторную карточку или заключение доктора. Это облегчит работу оптометристу и поможет быстрее подобрать нужные линзы.

Нина Петровна Троицкая. Фото: личный архив.

РАНО ИЛИ ПОЗДНО НАДЕНЕМ ОЧКИ

Мы привыкли посещать стоматолога хотя бы раз в год. По мнению Нины Петровны, проверять зрение нужно не реже.

—Проходить обследование, измерять внутриглазное давление. Особенно — после сорока лет. В этом возрасте начинается естественная перестройка зрения вблизи, после которой очки нужно носить всем без исключения, — рассказала главный врач.

Для коррекции возрастных изменений существуют прогрессивные линзы. В каждой из них есть несколько зон: для дали, близи и средних расстояний. Это позволяет в одних и тех же очках и книги читать, и свой автобус «на горизонте» высматривать, и обновки подруги во время чаепития рассмотреть во всех подробностях. Нина Петровна Троицкая отметила, что откладывать покупку подобного здорового аксессуара не стоит. С каждым годом разница между далью и близью увеличивается — привыкнуть к очкам с прогрессивными линзами лет в 50 будет уже гораздо сложнее.

Еще больше рекомендаций по выбору оптики, подбору очков и заботе о зрении - слушайте в программе «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».

ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР. Что нужно знать перед походом в оптику?.Стоит ли верить салону оптики, если в нем нет офтальмолога? Кто такой оптометрист? Как подобрать очки? И правда ли, что после сорока лет их нужно носить всем? На эти и другие вопросы отвечает главный врач сети салонов Невская оптика Нина Петровна Троицкая в программе Здоровый разговор на радио Комсомольская правда в Петербурге .

-

* Реклама