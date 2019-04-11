Петербург ждет масштабная реставрация исторических зданий

Северную столицу ждут глобальные перемены. Уже совсем скоро в Петербурге начнется масштабная кампания по реставрации исторических зданий. В процессе работ их не только отремонтируют, но и вернут большинству изначальный облик.

Речь идет о многоквартных жилых домах, которые относятся к объектам культурного наследия. В нашем городе таких 1868 – в шесть раз больше, чем в Москве.

- Из этого количества мы выбрали 255 объектов, которые имеют сложные фасады, насыщенные разными элементами отделки, и требуют к себе особого подхода, - рассказал председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров. – Их будем реставрировать в первую очередь.

«Преображать» планируется 25-30 домов в год. Приоритет у тех, что находятся в Василеостровском, Центральном, Петроградском и Адмиралтейском районах, а также в Кронштадте и Пушкине.

- Мы хотим не просто отреставрировать старинные дома, а вернуть им утраченный декор, - добавил Макаров. – Это разнообразные башенки, шпили, решетки, лепнина, кованые элементы – словом, все то, что формировало подлинный исторический облик здания.

Сюда же относятся двери в подъездах и окна квартир. Это, по словам участников обсуждения, особая проблема: ничто так не уродует дом, как дешевые металлические косяки и белые пластиковые рамы. Поэтому двери будут менять, а пластик – красить специальными красками в подходящие цвета.

Неудобства для тех, кто живет в исторических домах, постараются свести к минимуму. Каждый вечер будут разбирать первые два этажа строительных лесов, чтобы по ним в квартиры не мог никто забраться. Кроме того, ночью площадки станут патрулировать полицейские.

К осени проект должен пройти все оставшиеся согласования. Если все сложится, в 2020 году начнутся проектные работы, а в 2021 – сама реставрация.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

10 лет – примерно столько времени уйдет на реставрацию всех 255 домов

17 миллиардов рублей – составит приблизительный бюджет проекта. Из них 800 миллионов рублей потратят на проектирование.