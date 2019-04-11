Туристический сбор в Санкт-Петербурге: С кого будут брать деньги и на что они пойдут

Идея о туристическом сборе витает в петербургском воздухе с 2015 года. Очертания приближенные к реальности она обрела в среду, 10 апреля, в ходе встречи врио губернатора Александра Беглова с президентом Владимиром Путиным.

- Мы уже поговорили и с Минэкономразвития, и с Минфином о внесении изменений в Налоговый кодекс, - сообщил Беглов. – Это всего-навсего сто рублей в сутки. Но они дадут более миллиарда поступлений в городской бюджет.

Арифметика Смольного очень проста. В прошлом году в Петербурге было порядка 3,9 миллиона иностранных туристов. В этом ожидают больше четырех миллионов. Если так пойдет и дальше, получается тот самый искомый миллиард.

Целевое назначение этим средствам уже придумали. Деньги пустят на приведение в порядок исторического центра Петербурга. Точнее – на реставрацию жилых домов со сложной конфигурацией фасадов. Таких насчитали 255.

- Мы решили их отремонтировать в течение десяти лет, - рассказал Беглов. – На это нужно порядка 17 миллиардов рублей.

ХОРОШО, НО РАНО

По предварительной информации, сбор могут ввести после 2020 года. С одной стороны, решение разумное. Это общемировая практика, причем в некоторых странах сбор составляет и пять, и семь евро в сутки. К тому же в Минэкономразвития Петербургу прогнозируют в ближайшие годы прирост туристического потока практически на треть. Представители музейного сообщества довольны.

- Туристический сбор – устоявшаяся европейская практика, - говорит директор ГМЗ «Павловск» Вера Дементьева. - Куда бы вы ни приехали, вам нужно будет заплатить city tax – городской налог. Эти деньги идут на развитие инфраструктуры, которой туристы активно пользуются: благоустройство, реставрацию памятников архитектуры, проведение фестивалей и так далее. Для туриста сто рублей – это, по-моему, меньше полутора евро по текущему курсу – деньги совсем небольшие. Но в совокупности они могут стать очень серьезным подспорьем для нашего города.

С другой стороны – эксперты от турбизнеса сходятся во мнении: для нашего города этот новый налог все же преждевременен. Прошлой осенью Российский союз туриндустрии и Российская гостиничная ассоциация уже просили Александра Беглова отложить введение туристского сбора до 2023 года – когда закончится эксперимент с курортным сбором. С этого момента их позиция не изменилась: Петербург пока не готов к затратам на администрирование нового «налога».

- Чтобы вводить сбор, нужно пять-семь лет стабильного устойчивого роста туристского потока, – говорит заместитель директора Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии Павел Румянцев. – Есть ли у нас такой, станет понятно через несколько лет. В том числе и поэтому мы говорили о 2023 годе. Для города – это, естественно, дополнительная нагрузка.

Павел объясняет: при разумном подходе туристический сбор может стать инструментом регулирования потоков иностранцев. Для этого его нужно сделать дифференцированным. На «пике» - брать с туристов сто рублей, а зимой и поздней осенью – меньше.

- Ценовое различие позволило бы в высокий сезон собирать больше средств, а в низкий, в свою очередь, привлекать больше туристов, - полагает Румянцев.

Расходование средств тоже вызывает у представителей туриндустрии некоторые вопросы. С одной стороны, они не понимают, почему турист должен платить за ремонт наших фасадов. С другой, признают: это все же лучше, чем предыдущая идея – кидать все средства «в общий котел».

- Мы говорили, что средства должны идти либо на развитие туристической инфраструктуры, либо на улучшение исторического облика города. В каком-то смысле реставрация сложных фасадов к этому подходит.

В КГИОП, разумеется, приветствуют «любые дополнительные варианты» финансирования масштабной реставрации исторических знаний.

- Одно вытекает из другого: туристы платят деньги, на эти деньги города делают еще красивее, и в эти красивые города приезжает еще больше туристов, - уверен председатель КГИОП Сергей Макаров.

СПРАВКА «КП»

Туристический сбор – это аналог курортного, который – в рамках эксперимента – сейчас введен в четырех регионах России. Петербург готов стать пилотным городом для этого сбора. Речь идет о том, что иностранные туристы будут платить определенную сумму (ранее шла речь об 1-2 процентах от стоимости проживания, – прим. авт.) в сутки. Эти деньги будут взимать «за пользование городской инфраструктурой».