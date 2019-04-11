2019-04-11T17:52:55+03:00
Спорт

Вильярреал – Валенсия 11 апреля 2019: Прямая онлайн-трансляция четвертьфинала Лиги Европы по футболу

Футбол, 1/4 финала Лиги Европы «Вильярреал» (Вильярреал, Испания) – «Валенсия» (Валенсия, Испания). Команды сыграют в четверг, 11 апреля, в Вильярреале на стадионе «Керамика- Эль-Мадригал». Начало – в 22.00. (Мск)
Максим МИХАЛКО
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Самая привлекательная особенность пиренейского междусобойчика - нападающий сборной России Денис Черышев.Самая привлекательная особенность пиренейского междусобойчика - нападающий сборной России Денис Черышев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Испанские междусобойчики на решающих этапах Еврокубков - давняя истории. Причем «Валенсия» стала заметной фигурой в этих междусобойчиках еще 20 лет назад, когда «летучие мыши» (прозвище «Валенсии») добрались до финала Лиги чемпионов, где уступили «Реалу». А в 2004 году «Валенсия» стала обладателем этого турнира, который тогда назывался Кубком УЕФА.

У хозяев поля, «Вильярреала» заметных достижений в Европе пока нет. Обидчики «Зенита» в 1/8 ни разу не выходили даже в финал, Да и успех в противостоянии с «Зенитом» многие назвали сенсацией - ведь в чемпионате Испании «Вильярреал» только выбирается со дна таблицы, при том, что «Валенсия» находится на привычных позициях- претендует на выход в Лигу чемпионов.

Ну, а самая привлекательная особенность пиренейского междусобойчика - нападающий сборной России Денис Черышев. Выступающий на правах аренды за «Валенсию», Черышев принадлежит именно «Реалу». В очной встрече напомнить о себе своему клубу, да еще в двух шагах от финала еврокубка лучше повода доказать свою состоятельность придумать сложно. Кстати, уже известно, что в заявку на завтрашний матч Денис попал. Осталось узнать - выйдет ли в стартовом составе?

Вильярреал Валенсия 11 апреля 2019: Прямая онлайн-трансляция четвертьфинала Лиги Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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