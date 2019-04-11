Вильярреал – Валенсия 11 апреля 2019: Прямая онлайн-трансляция четвертьфинала Лиги Европы по футболу

Испанские междусобойчики на решающих этапах Еврокубков - давняя истории. Причем «Валенсия» стала заметной фигурой в этих междусобойчиках еще 20 лет назад, когда «летучие мыши» (прозвище «Валенсии») добрались до финала Лиги чемпионов, где уступили «Реалу». А в 2004 году «Валенсия» стала обладателем этого турнира, который тогда назывался Кубком УЕФА.

У хозяев поля, «Вильярреала» заметных достижений в Европе пока нет. Обидчики «Зенита» в 1/8 ни разу не выходили даже в финал, Да и успех в противостоянии с «Зенитом» многие назвали сенсацией - ведь в чемпионате Испании «Вильярреал» только выбирается со дна таблицы, при том, что «Валенсия» находится на привычных позициях- претендует на выход в Лигу чемпионов.

Ну, а самая привлекательная особенность пиренейского междусобойчика - нападающий сборной России Денис Черышев. Выступающий на правах аренды за «Валенсию», Черышев принадлежит именно «Реалу». В очной встрече напомнить о себе своему клубу, да еще в двух шагах от финала еврокубка лучше повода доказать свою состоятельность придумать сложно. Кстати, уже известно, что в заявку на завтрашний матч Денис попал. Осталось узнать - выйдет ли в стартовом составе?