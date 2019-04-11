Как байкер-фрезеровщик из Петербурга стал мастером маникюра

Стилист, визажист, косметолог – еще недавно казалось, что эти профессии исключительно женские. Увидеть парня, порхающего вокруг невесты, делая ей праздничный макияж, можно было редко. Однако стереотипы рушатся с каждым годом. Представители сильного пола доказали – в этих сферах они тоже могут добиться успеха, продолжая при этом завоевывать разные ниши. Тренд последних лет – мужчина-мастер маникюра. В Хабаровске дизайном ногтей занимается бывший электрик, а в Самаре – бывший вице-чемпион по атлетическому фитнесу, в Петербурге в этом кресле мы нашли экс-фрезеровщика и байкера. Почему? Платят больше?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="952" height="952" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/702653" frameborder="0"></iframe> Байкер из Петербурга Александр Андреев стал маникюрщиком.Артем КИЛЬКИН

«Я СДЕЛАЛ ЭТО ВОПРЕКИ»

Петербуржцу Александру Андрееву 43 года и в его жизни две страсти – гонять по городу на мотоцикле и делать девочкам ноготочки. Необычным для мускулистого парня делом байкер увлекся четыре года назад. Тогда мужчина был далек бьюти-индустрии и мог лишь догадываться, что такое шеллак.

- Кем я только не работал в своей жизни, - улыбается Александр. - После школы поступил в техникум на специальность «токарь-фрезеровщик». Потом был экспедитором, трудился на погрузчике, водителем такси. Но пришел момент, когда мне захотелось заняться красотой.

Посмотрите на это фото и представьте, что вообще по специальности Александр - «токарь-фрезеровщик».Фото: Артем КИЛЬКИН

Подтолкнула на это жена брата. Она любила экспериментировать с маникюром и часто рисовала на ногтях затейливые узоры. Александр признается: «было интересно, как же ей это удается».

- Я хотел попробовать и предложил девушке: «Давай сделаю тебе маникюр». А та начала посмеиваться. Мол, что ж я занимаюсь не мужским делом, - вспоминает мастер. – Меня это задело. Я такой человек, который многие вещи делает вопреки. Так решил заняться этим всерьез.

ЛЮБОЙ КАПРИЗ

Сначала Александр обучался по видео на Ютуб, какими-то хитростями делились знакомые. Первыми клиентками стали соседки по дому.

- Для человека, который умеет удалять кутикулу и полирует ногти, вы выглядите слишком брутально, - удивлялись они.

Теперь Александр знает о женской красоте все и даже больше. В копилке у него диплом и сертификаты об окончании курсов по ногтевому сервису. Байкер готов к любому капризу: маникюр, педикюр, наращивание, дизайн, спа-процедуры и даже массаж.

- В нашей школе красоты преподаватели были довольны, ставили меня в пример. Говорили девчонкам, что им не хватает уверенности. У меня с этим все было в порядке, - рассказывает Александр. – Мужчин в этой профессии, конечно, меньше, чем женщин. Но они есть. В этом я убедился на курсах.

Необычным для мускулистого парня делом байкер увлекся четыре года назад.Фото: Артем КИЛЬКИН

ДРУЗЬЯ НАСМЕХАЮТСЯ

В теплое время года Александр приезжает к клиенткам на мотоцикле. Лампы, лаки (у него в коллекции около 170 оттенков!) и другие инструменты без проблем помещаются в багажнике. Друзья-байкеры подкалывают, но по-доброму.

- Ну что, депиляцию нам сделаешь? – хихикают мужики.

Зимой мастер перемещается по городу на машине. Его легковушку можно легко узнать среди остальных машин. Заднее стекло автомобиля украшает надпись: «Маникюр, педикюр, круглосуточно».

- Я по-прежнему подрабатываю в такси. Обычно на рейс выхожу ночью, - объясняет Александр. - Поэтому мне без разницы, чем занять это время. Бывало, что и среди ночи звонили. Приезжал, выручал.

В свободное время Александр помогает пенсионерам. Говорит, жалко стариков, которые мучаются со своими ногтями:

- Раз в несколько месяцев меня знакомая приглашает в пансионат. Если у бабули нет денег, я готов делать это бесплатно. В качестве благотворительности.

На вопрос, почему мужчины потеснили женщин на рынке бьюти-услуг, Александр отвечает философски: «Нельзя сказать однозначно. Все ведь индивидуально».

- У меня это связано не только с тем, что я люблю это дело, - объясняет мастер. – Проблемы со здоровьем. Инвалидность третьей группы. Поэтому мне сложно пахать, как лошадь. Если бы не это, возможно, я занимался бы чем-то другим. Но и сидеть без денег я не могу, а это дело приносит мне стабильный и хороший доход.

Сумму выручки за месяц повелитель красивого маникюра называть отказался. Но поделилдся мечтой:

- Хочу создать бьюти-бас (автобус – прим. Ред.). Представляю, как поставлю в идеальном «салоне красоты» несколько столов и кресел, чтобы сделать жизнь девушек еще комфортнее.

Теперь Александр знает о женской красоте все.Фото: Артем КИЛЬКИН

ЗВОНОК ПСИХОЛОГУ

Евгения Зоткина, кандидат психологических наук, сексолог: «Одно могу сказать – смелые люди»

- Это определенный тип людей, готовых сделать экстравагантный выбор. Нужно иметь на смелость, и не каждый на это отважится. Нет четких критериев или связей. У каждого человека могут быть свои мотивы, чтобы прийти в профессию. Конкретно этот труд предполагает точечную, скрупулезную работу. Она достаточно монотонная и однообразная. Есть некий алгоритм технологический, и человек ему следует. Для кого-то это невыносимо, а кто-то хорошо с этим справляется. И неважно, женщина это или мужчина.

КСТАТИ

Эксперты на рынке труда: Это происходит из-за сокращения численности работоспособного населения

По словам экспертов компании HeadHunter, в наши дни с рынком труда происходят важные изменения. Одни профессии исчезают, другие появляются, третьи активно трансформируются. Это одна из главных причин расширения и размытия гендерных, возрастных границ в профессиональных областях.

Байкер готов к любому капризу модниц.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сфер, куда принципиально не берут мужчин или женщин, сегодня не существует. Скорее, многое по-прежнему зависит от позиции руководства той или иной компании относительно соблюдения половозрастного баланса в коллективе, - поделилась с «Комсомольской правдой» руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу Ирина Жильникова. - Учитывая текущие тенденции – сокращение численности работоспособного населения (из-за демографической ямы в 90-ых), относительно низкий уровень безработицы, рост нагрузки на персонал всех уровней – принимать решение в пользу того или иного кандидата, опираясь на гендер, со стороны работодателя, как минимум, недальновидно.

По аналитике hh.ru, неравномерное распределение «мужских» и «женских» резюме в пользу последних, очевиднее всего в сферах бухгалтерии и управленческого учета предприятия (86% резюме принадлежат женщинам), управления персоналом (76%), науки и образования (76%), административного персонала (73%), медицины и фармацевтики (71%), а также в индустрии красоты (76%). Меньше всего резюме, размещенных соискательницами прекрасного пола, оказалось в сферах инсталляции и сервиса (4%), автомобильного бизнеса (9%) и безопасности (9%).